Из Самары стартовал автопробег «Пограничники. Они собой закрыли Сталинград»

21

С 16 по 22 июня 2022 года общественная организация «Ветераны пограничники Самарской области» совместно с Советом ветеранов Управления ФСБ РФ по Самарской области при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Самарской области проводит военно-патриотический автопробег «Пограничники. Они собой закрыли Сталинград» на ретро-машинах времен Великой Отечественной войны.

Автопробег посвящен 80-летию Сталинградской битвы и участию в ней пограничников. Цель автопробега – посещение и забор земли в капсулы Памяти с мест боев и гибели пограничников и красноармейцев РККА – уроженцев Куйбышевской области.

Состав участников автопробега: 16 офицеров и военнослужащих запаса ФСБ России.

Колонна автопробега, руководит которой председатель организации «Ветераны пограничники Самарской области», член совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской области, полковник запаса Владимир Викторович Ячменёв, – состоит из 10 автомашин, в их числе 4 ретро машины времен Великой Отечественной войны. Автопробег пройдет по маршруту: Самара – Сызрань – Саратов – Иловля – Сиротинская – Трёхостровская – Вертячий – Песковатка – Степной – Военно-мемориальное кладбище у села Россошка – Волгоград – Саратов – Самара.

Капсулы Памяти с землей с мест гибели пограничников и красноармейцев РККА – уроженцев Куйбышевской области будут вмонтированы под гранитные кубы у скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» в парке Победы г.о. Самара в День памяти и скорби – 22 июня 2022 года. Начало мероприятия в 11.00.

В места захоронений на территории Волгоградской области красноармейцев – уроженцев Куйбышевской (Самарской) области будет доставлена земля с их малой Родины – Куйбышевской области.

С маршрута движения будет размещаться оперативная информация об автопробеге на странице группы в ВК .

Более подробную информацию об участии пограничников в Сталинградской битве можно узнать на страницах газеты «Самарские Чекисты», №4-2022г.

Фото: скриншот видео