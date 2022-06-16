Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопробег посвящен 80-летию Сталинградской битвы и участию в ней пограничников.
Из Самары стартовал автопробег «Пограничники. Они собой закрыли Сталинград»
Он рассчитан на 240 мест, включая 80 – ясельных для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
В Самаре начались подготовительные работы к строительству нового детского сада в Промышленном районе
ВЭБ, АСИ и «Диалог» анонсировали цифровой аналитический сервис для губернаторов
Всего санкционный список Лондона пополнили 12 человек.
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
Макрон, Шольц и Драги прибыли утром в четверг с визитом в Киев для обсуждения помощи Украине и перспектив ее вступления в ЕС.
Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве
Его цель – создание в системе среднего профессионального образования гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.
Стартовал очный этап подготовки специалистов проекта «Профессионалитет»
Аграрии региона провели яровой сев на площади 1,63 млн га.
В Самарской области завершена посевная кампания-2022 
Вероятность того, что данные "подозрительные сигналы" вызваны радиопомехами, также очень высока и необходимо дополнительно подтвердить или исключить эту версию.
Издание "Пэнпай: китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от внеземных цивилизаций
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.66
-0.43
EUR 59.12
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Из Самары стартовал автопробег «Пограничники. Они собой закрыли Сталинград»

16 июня 2022 16:57
21
Автопробег посвящен 80-летию Сталинградской битвы и участию в ней пограничников.

С 16 по 22 июня 2022 года общественная организация «Ветераны пограничники Самарской области» совместно с Советом ветеранов Управления ФСБ РФ по Самарской области при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Самарской области проводит военно-патриотический автопробег «Пограничники. Они собой закрыли Сталинград» на ретро-машинах времен Великой Отечественной войны. 

Автопробег посвящен 80-летию Сталинградской битвы и участию в ней пограничников. Цель автопробега – посещение и забор земли в капсулы Памяти с мест боев и гибели пограничников и красноармейцев РККА – уроженцев Куйбышевской области. 

Состав участников автопробега: 16 офицеров и военнослужащих запаса ФСБ России. 

Колонна автопробега, руководит которой председатель организации «Ветераны пограничники Самарской области», член совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской области, полковник запаса Владимир Викторович Ячменёв, – состоит из 10 автомашин, в их числе 4 ретро машины времен Великой Отечественной войны. Автопробег пройдет по маршруту: Самара – Сызрань – Саратов – Иловля – Сиротинская – Трёхостровская – Вертячий – Песковатка – Степной – Военно-мемориальное кладбище у села Россошка – Волгоград – Саратов – Самара. 

Капсулы Памяти с землей с мест гибели пограничников и красноармейцев РККА – уроженцев Куйбышевской области будут вмонтированы под гранитные кубы у скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» в парке Победы г.о. Самара в День памяти и скорби – 22 июня 2022 года. Начало мероприятия в 11.00.

В места захоронений на территории Волгоградской области красноармейцев – уроженцев Куйбышевской (Самарской) области будет доставлена земля с их малой Родины – Куйбышевской области.

С маршрута движения будет размещаться оперативная информация об автопробеге на странице группы в ВК .

Более подробную информацию об участии пограничников в Сталинградской битве можно узнать на страницах газеты «Самарские Чекисты», №4-2022г.

 

Фото:  скриншот видео

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
182
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
167
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
190
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
368
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
397
Весь список