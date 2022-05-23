Итоги «Туриады» ПФО

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В пятницу, 20 мая, в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» завершился спортивно-туристский лагерь «Туриада-2022».

В этом году на площадке «Туриады» собрались около 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Впервые гостями «Туриады» стали иностранные спортсмены – команда из Республики Узбекистан.

«В этом году «Туриада» вышла на новый международный уровень. Уверен, что наши друзья из Республики Узбекистан провели незабываемые дни на гостеприимной саратовской земле и участие спортсменов из разных стран в Спортивно-туристском лагере ПФО в будущем станет доброй традицией», – сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В течение четырех дней участники лагеря соревновались на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство).

«За годы проведения лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой развития спортивного туризма в ПФО. Результатом выросшего мастерства стали личные и командные победы, регулярно одерживаемые спортсменами из регионов округа в чемпионатах мира и первенствах России по спортивному туризму», – отметил Игорь Комаров.

Сборную региона представили спортсмены из Самары, Сызрани, Тольятти и Жигулевска. Всего – 31 атлет. Из них 19 спортсменов выступили на пешеходных дистанциях. Отметим, что 9 спортсменов 2006 года рождения, которые совсем недавно перешли в возрастную группу юниоров.

«Для многих наших спортсменов – это был первый выезд на «Туриаду», многие ребята только набираются опыта. Соревнования прошли отлично, несмотря на погодные условия и напряженный график. У организаторов получилось создать атмосферу спортивного праздника. Безусловно, что-то получилось, а в чем-то хотелось выступить лучше. Но каждый старт – это полученный опыт. Отмечу Руслана Черножукова, который четыре раза был участником в составе нашей команды, а в этом году впервые поехал в качестве тренера по спортивном туризму на средствах передвижения (вело). Находясь в тренерском штабе, переживаешь абсолютно другие эмоции», – рассказал тренер сборной Самарской области Александр Великанов.

В дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» среди юниорок самарский дуэт Мария Васильева и Надежда Семочкина финишировал третьим, уступив соперницам из Республик Марий Эл и Татарстан. В командном зачете у нашей сборной (Колесов Павел, Лавров Никита, Губанов Александр, Тютюньков Кирилл, Васильева Мария, Семочкина Надежда, Романова Анастасия, Шашкова Анна) третье место.

В дисциплине «маршруты» сборная Самарского региона также выиграла бронзу, набрав в сумме 6030 баллов. На первом месте команда Саратовской области (7600). На втором – команда Республики Башкортостан (6820).

В соревнованиях на дистанции «пешеходная – группа» наши девушки (Семочкина Надежда, Васильева Мария, Романова Анастасия, Шашкова Анна) завоевали серебряные медали, пропустив вперед команду Республики Марий Эл. Бронза – у представителей Татарстана.

«Выступления нашей сборной считаю удовлетворительными. Ребята зарядились энергией на летне-осенний сезон, который ожидается очень насыщенным. Впереди у нас чемпионат Самарской области по спортивному туризму, а затем Всероссийские соревнования», – резюмировал Александр Великанов.

Самарская область – один из наиболее привлекательных для туризма регионов. Природные ресурсы во всем своем многообразии: широкие степи, леса, горы и холмы, реки и озера – способствуют развитию спортивного туризма. Поддержка детско-юношеского спорта является одной из приоритетных задач национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни», и находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Только в 2021 году на территории Самарской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» было построено 6 универсальных спортивных площадок, 2 ФОКа открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, была завершена реконструкции Дворца спорта в Самаре. поставлен новый инвентарь и экипировка для спортивных школ СШОР №6, СШОР№1 и СШОР №2.

«Тренировочные мероприятия сборная области проводит на территории учебно-спортивного центра «Чайка», где для спортсменов созданы необходимые условия, в том числе имеется современное оборудование и инвентарь, которые позволяют проводить соревнования всероссийского уровня», – отметила первый заместитель министра спорта Лидия Рогожинская.

Фото: правительство СО