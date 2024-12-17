Итоги года деятельности "серебряных" волонтеров подведут в Самаре 20 декабря

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20 декабря в Самаре, на площадке Молодежного многофункционального центра, состоится Торжественная церемония подведения итогов деятельности отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области за 2024 год.

Мероприятие проводится СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой» Самарской области в рамках XXIII Форума добровольцев Самарской области и приурочено к Национальному и Международному дню добровольца. Участниками станут более 140 человек – добровольцы, координаторы, активисты и лидеры отрядов «серебряного» волонтерства из 37 муниципальных образований Самарской области.

В программе мероприятия – образовательно-тренинговый блок, церемония подведения итогов и награждение лидеров Областного рейтинга отрядов «серебряных» волонтеров по итогам деятельности в 2024 году, областных конкурсов и проектов. В том числе, Всероссийской акции «Красная Гвоздика», Областного конкурса для старшего поколения «Всё только начинается!», фото-конкурса «Добро в объективе» и другие.

В рамках образовательно-тренинговой программы победители конкурса мини-грантов «Добро Серебро» поделятся опытом и расскажут о реализации социальных проектов в Самарской Губернии, а также пройдет тренинг с приглашенным спикером.

В числе почетных гостей – представители Самарской Губернской Думы, Общественной палаты Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства молодежной политики, министерства социально-демографической и семейной политики, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Подведение итогов деятельности отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области за 2024 год проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства молодежной политики и Ассоциации волонтерских центров.

Фото: СРМОО «Центр социальных проектов»