История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке

171

6 марта в отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) откроется выставка «История изобретения печатных машинок», посвященная изобретению и развитию устройства, которое в своё время произвело революцию в сфере технологии печати.

Экспозиция будет поделена на два раздела: «История изобретения пишущих машин» и «Печатные машины и их знаменитые владельцы». Главным достоянием выставки станут документальные и иллюстративные материалы, содержание которых отражает детали и особенности проявления мировой инженерной мысли, которая нашла своё воплощение в создании пишущих машинок разных лет выпуска – как зарубежных, так и отечественных. Посетители библиотеки смогут познакомиться с описаниями изобретений, копиями дореволюционных привилегий (патентов), старинными печатными изданиями, посвященными работе и обслуживанию изделий. Кроме того, в экспозиции будут представлены и сами образцы печатных машинок, сохранившиеся до наших дней.

Узнать об истории пишущих машинок, чье устройство во многом определило появление персонального компьютера и его комплектующих – принтера и копировального аппарата, – гости библиотеки смогут с 6 по 31 марта 2024 года. Вход на выставку свободный!

Кроме того, для организованных групп посетителей доступна возможность записаться на экскурсию по выставке и лекцию, которые готовы провести работники правового и патентно-технического отдела СОУНБ. Для того, чтобы сделать это, необходимо позвонить по телефону:

+7 (846) 263-44-59.

12+