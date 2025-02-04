Исторический парк Самары: 6 февраля очередная встреча в рамках цикла «Умный четверг»

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6 февраля в 13:00 приглашают на очередную встречу в рамках цикла просветительских мероприятий «Умный четверг» с к.и.н, доцентом Жердевой Юлией Александровной. 12+



На этой лекции вы узнаете почему интерес к прошлому является такой важной частью современного общества. Обсудим, какое место в получении информации о прошлом занимает сегодня профессиональный историк и проследим, как изменились современные подходы к изучению истории, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары