«Инцидент Менеджмент»: за неделю власти региона взяли в работу 3307 сообщений жителей в социальных сетях

52

Всего за неделю органы власти Самарской области взяли в работу 3307 сообщений жителей в социальных сетях, поступивших через систему «Инцидент Менеджмент». Кроме того, 1211 сообщений поступило на платформу обратной связи «Госуслуги решаем вместе».

ТОП-5 тем за период с 16 по 22 мая 2022 года выглядит так:

- ЖКХ

- Дороги

- Благоустройство

- Социальное обслуживание и защита

- Общественный транспорт

Весной увеличилось число жалоб жителей на открытые колодцы. Только за прошлую неделю ЦУР Самарской области зафиксировал 15 сообщений на тему «Открытые канализационные люки», а с начала мая их поступило 66. Ситуация осложняется тем, что мгновенно закрыть люки не представляется возможным, сначала муниципалитет должен определить владельца, чаще всего ресурсоснабжающую организацию, передать им адрес. В ряде случаев приходится решать проблему на время – ставить ограждение вокруг колодца или закрывать подручными средствами.

Жительница пос. Нефтяников Мария сообщила об открытом колодце в соцсетях: «Иногда с детьми гуляем по тротуарам, которые идут от нашего посёлка до АЗС, и потом по другой стороне. Так вот недавно увидела, что по тротуару, что идёт от АЗС в сторону ул. Самарская, открыт люк. Фото прилагаю». Муниципалитет оперативно взял обращение в работу. Люк был закрыт.

Жительница Самары Анастасия сообщила об открытом колодце рядом с детским клубом в Кировском районе. Департамент городского хозяйства нашел собственника, им оказался один из интернет провайдеров, колодец также закрыли.

Жители Отрадного пошутили в соцсетях: «Люк по Ленина решил по-тихому свалить под землю…»

Администрация отреагировала: «Ремонтные работы люка подрядчиком проведены. Ограждения еще стоят, так как должна высохнуть забетонированная часть. Спасибо за сигнал!»

Активные граждане благодаря платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» сделали более безопасным движение на оживленной магистрали. Жители обратили внимание на неработающие светофоры на перекрестке Московского шоссе и Ташкентской. Минтранс среагировал и отрегулировал работу светофорных объектов.

В мае Центр управления регионом Самарской области зафиксировал 207 сообщений в соцсетях на тему «Отлов безнадзорных животных». Хотя количество жалоб снизилось на треть по сравнению с апрелем этого года, эта тема продолжает вызывать резонанс в соцсетях и требует оперативной реакции власти.

В связи с этим ЦУР совместно с областным Департаментом ветеринарии организовали обучающий семинар для специалистов по работе с обратной связью городов и районов. Наиболее остро проблема регулирования популяции безнадзорных животных строит в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Чапаевске, Сызрани, Похвистнево, Ставропольском и Волжском районах.

Региональный ЦУР рекомендовал муниципалитетам уйти от бюрократического подхода и все заявки от жителей в соцсетях сразу передавать в службу отлова. Затем сообщать гражданам о количестве отловленных, привитых и стерилизованных особей. Также муниципалитетам рекомендовано развивать партнерство с приютами для животных с целью поиска новых хозяев и формирования гуманного отношения к бездомным собакам и кошкам.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.

Фото: pixabay