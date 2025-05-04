Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокузнецке два коня сбежали и сбили девочку
В Новокузнецке два коня сбежали и сбили девочку
В Самарской области 5 мая ожидают сильный ветер
В Самарской области 5 мая ожидают сильный ветер
Эксперт дала советы по сохранению рабочего места в эпоху нейросетей
Эксперт дала советы по сохранению рабочего места в эпоху нейросетей
Эксперт предупредила о пяти условиях для уменьшения пенсии
Эксперт предупредила о пяти условиях для уменьшения пенсии
Инспектор ДПС спас жизнь жителю Самарской области
Инспектор ДПС спас жизнь жителю Самарской области
Окрошка в России подорожала на 14%
Окрошка в России подорожала на 14%
В Безенчукском районе легковушка столкнулись с грузовиком
В Безенчукском районе легковушка столкнулись с грузовиком
В Самарской области с 4 по 6 мая установили режим «черного неба»
В Самарской области с 4 по 6 мая установили режим «черного неба»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инспектор ДПС спас жизнь жителю Самарской области

4 мая 2025 13:09
113
Инспектор ДПС спас жизнь жителю Самарской области

Сотрудник Госавтоинспекции ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области капитан полиции Шамиль Ханмагомедов оказал помощь мужчине, которому стало плохо в автомобиле, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Во время несения службы в вечернее время к полицейскому обратился водитель транспортного средства. Мужчина пояснил, что его другу стало плохо, и попросил помочь доставить его до ближайшей медицинской организации. Инспектор оперативно сообщил о случившемся в дежурную часть и начал сопровождать машину с пострадавшим в больницу города Тольятти. Во время движения госавтоинспектор увидел в зеркале заднего вида, как водитель подает сигналы об остановке. Оказалось, что находившийся в автомобиле пассажир потерял сознание. Сотрудник стал оказывать ему первую помощь, и тогда у него появился пульс. Вместе с водителем они перенесли пострадавшего в патрульный автомобиль. В кратчайшее время он был доставлен в больницу, где специалисты оказали мужчине необходимую помощь. Позднее брат спасенного через сервис обращений граждан ГУ МВД России по Самарской области направил письмо на имя начальника областного Главка. Он поблагодарил сотрудника за сохраненную жизнь своего родственника. 

Полицейский свой поступок героическим не считает. «Оказание помощи людям – это важная составляющая моей работы. Я испытал большую радость, что смог помочь человеку»,– сказал Шамиль Ханмагомедов». 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
2 мая 2025  11:28
В 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
619
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
629
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
1 мая 2025  11:35
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
678
За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей).
30 апреля 2025  21:15
На заседании облправительства представлен отчет об исполнении областного бюджета
772
Республика Сербия для Самарской области - ценный, стратегически важный экономический партнер.
30 апреля 2025  18:13
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия
695
Весь список