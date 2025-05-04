Инспектор ДПС спас жизнь жителю Самарской области

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Сотрудник Госавтоинспекции ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области капитан полиции Шамиль Ханмагомедов оказал помощь мужчине, которому стало плохо в автомобиле, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время несения службы в вечернее время к полицейскому обратился водитель транспортного средства. Мужчина пояснил, что его другу стало плохо, и попросил помочь доставить его до ближайшей медицинской организации. Инспектор оперативно сообщил о случившемся в дежурную часть и начал сопровождать машину с пострадавшим в больницу города Тольятти. Во время движения госавтоинспектор увидел в зеркале заднего вида, как водитель подает сигналы об остановке. Оказалось, что находившийся в автомобиле пассажир потерял сознание. Сотрудник стал оказывать ему первую помощь, и тогда у него появился пульс. Вместе с водителем они перенесли пострадавшего в патрульный автомобиль. В кратчайшее время он был доставлен в больницу, где специалисты оказали мужчине необходимую помощь. Позднее брат спасенного через сервис обращений граждан ГУ МВД России по Самарской области направил письмо на имя начальника областного Главка. Он поблагодарил сотрудника за сохраненную жизнь своего родственника.

Полицейский свой поступок героическим не считает. «Оказание помощи людям – это важная составляющая моей работы. Я испытал большую радость, что смог помочь человеку»,– сказал Шамиль Ханмагомедов».