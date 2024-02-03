Губернатор обсудил с паралимпийкой Милой Слепышевой вопрос вызова экстренный служб людьми с нарушениями слуха

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с паралимпийской спортсменкой, заслуженным мастером спорта по дзюдо Милой Слепышевой. Некоторое время назад она пострадала в конфликте, защищая подругу, которая, несмотря на особенности здоровья иногда подрабатывает в такси. «Она сообщила, что неадекватный пассажир пытается ее избить и я приехала ей на помощь. Получилось так, что избили меня», – сообщила губернатору спортсменка.

«Я видел эти жуткие кадры на видео и, честно говоря, был шокирован. Непонятно, как человек вообще может так себя вести, – подчеркнул Дмитрий Азаров. — Совершенно очевидно, это преступная выходка. Я уверен, что разбойника призовем к ответу по всей строгости закона».

В настоящий момент нападавший задержан, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. Правовую помощь спортсменке безвозмездно оказывают юристы Коллегии адвокатов.

«Мы тоже будем в контакте с Коллегией адвокатов. Там действительно большие молодцы, по разным вопросам помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – отметил Дмитрий Азаров.

Для спортсменки встреча с дебоширом закончилась сотрясением мозга и гематомами по всему телу, о чем есть соответствующее заключение медико-судебной экспертизы. После происшествия Мила Слепышева обращалась в поликлинику по месту жительства, где ей диагностировали сотрясение мозга. «После этого случая у меня начались головные боли и по настоящее время по рекомендации врачей я принимаю необходимые лекарства», – призналась дзюдоистка.

Дмитрий Азаров поручил руководству министерства спорта совместно с министерством здравоохранения провести дополнительные обследования, чтобы сделать заключение по реабилитации, на основе которого можно было бы подобрать соответствующее лечение для скорейшего восстановления в санатории или профилактории. «Нужно сделать заключение по реабилитации и подобрать санатории, где Мила быстрее бы восстановила свои силы и смогла полностью отказаться от лекарств в кратчайшие сроки, чтобы радовать своими спортивными результатами всех нас и своих воспитанников», – поставил задачу губернатор.

«Мила – очень решительная девушка, поэтому такой поступок был ожидаемым. Она очень справедливая и в какой-то степени даже бескомпромиссная. При этом она скромная, не выпячивает себя. Даже про этот случай она не хотела никому рассказывать, выносить в публичную плоскость. Но это все же случилось. Она даже мне ничего не сказала, потому что не хотела афишировать. Мила не бросила в беде подругу – это хороший поступок, так должен поступать каждый, помогать, – поделился тренер спортсменки Григорий Щеглов. – Она уже настроена на работу, на постоянные тренировки. На следующий год будут проводиться сурдлимпийские игры, надеюсь будем готовиться и нацеливаться на медали».

«Сейчас главная задача – пройти реабилитацию, готовиться к главным стартам. Дополнительные условия для этого будем создавать. Настрой я вижу решительный и победный, настроение есть», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор во время встречи также поинтересовался у руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александра Винникова, как в регионе организована работа номеров экстренных служб для людей с нарушениями слуха или речи. «Меня волнует вопрос: что делать, если человек не может говорить по телефону, как например, в этом случае, когда подруга с особенностями здоровья отправила смс Миле? Есть телефон экстренных служб 112, но, если человек не может говорить, а в беду попал, то получается, что на помощь позвать он не может», – обратился Дмитрий Азаров. Александр Винников отметил, что этот вопрос требует отдельной проработки и обращения на федеральный уровень.

В время встречи Мила Слепышева обратилась к губернатору с просьбой оказать помощь ее подруге Ольге, за которую она заступилась. Девушка с ограничениями по здоровью одна воспитывает сына. «Обязательно дам поручение министерству социально-демографической и семейной политики региона, все что необходимо, отработаем», – заверил Дмитрий Азаров.

В беседе Мила сообщила, что ее старший брат стоит на защите Родины, участвуя в специальной военной операции. Но у него в Самаре есть дочь, которую он воспитывал один без матери. Сейчас ребенком занимаются бабушка с дедушкой и Мила. Спортсменка попросила оказать содействие по ряду вопросов. «Мила, спасибо тебе большое, потому что сегодня на встрече ты больше не о себе заботилась, а о своих близких людях, – отметил Дмитрий Азаров. – Обязательно отработаем все вопросы».

«Очень приятно, рада встрече с губернатором, от которого я почувствовала большую поддержку. Не люблю говорить о своих проблемах, но результатам встречи довольна», – поделилась мнением по итогам беседы с губернатором Мила Слепышева.

Фото: Андрей Савельев