ГУ МЧС СО приглашает к участию в онлайн-опросе по вопросам противодействия коррупции

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С 15 октября по 15 ноября на официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области области в разделе «Противодействие коррупции» будет проводиться онлайн-опрос.

Каждый гражданин сможет оценить уровень проводимой ведомством работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений, отдав свой голос за один из предложенных вариантов ответа на вопрос «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2022 году?».

Мнение граждан имеет большое значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников ведомства. В опросе сможет принять участие любой желающий.

Итоговые результаты голосования будут опубликованы на портале 15 ноября.

Фото: ГУ МЧС СО

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