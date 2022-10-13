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ГУ МЧС СО приглашает к участию в онлайн-опросе по вопросам противодействия коррупции

13 октября 2022 21:04
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Каждый гражданин сможет оценить уровень проводимой ведомством работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений.

С 15 октября по 15 ноября на официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области области в разделе «Противодействие коррупции» будет проводиться онлайн-опрос.

Каждый гражданин сможет оценить уровень проводимой ведомством работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений, отдав свой голос за один из предложенных вариантов ответа на вопрос «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2022 году?».

Мнение граждан имеет большое значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников ведомства. В опросе сможет принять участие любой желающий.

Итоговые результаты голосования будут опубликованы на портале 15 ноября.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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