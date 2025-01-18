Я нашел ошибку
Главные новости:
Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией
В Госдуме сообщили о возможной доиндексации пенсий с учетом уровня инфляции
Запрещается купание без представителей служб спасения и медицинских работников.
ГУ МЧС СО: о мерах безопасности во время Крещенских купаний
Несколько лет назад врач-терапевт Надежда Лыкова заключила договор по целевому обучению.
Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» привлекла 16 медиков в Сергиевский район
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке
Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке
Житель Новокуйбышевска одолжил телефон пьяному другу, а зря
Житель Новокуйбышевска одолжил телефон пьяному другу, а зря
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 21 января
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 21 января
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МЧС СО: о мерах безопасности во время Крещенских купаний

18 января 2025 15:09
152
Запрещается купание без представителей служб спасения и медицинских работников.

Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели – «иордани».

Уже сегодня вечером, в Крещенский Сочельник, самарцы и жители области отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения. В этом году на водоемах области организована 61 купель. Часть из них находится на территории храмов.

В Самаре, по традиции, купель оборудована на реке Волга в районе Полевого спуска. Здесь для желающих окунуться подготовлены теплые раздевалки. Беспрерывное дежурство в целях обеспечения безопасности граждан будут обеспечивать сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, инспекторы ГИМС, спасатели городского поисково-спасательного отряда, усиленные патрули полиции, медики. Еще 3 места проведения обряда расположены при храмах.

В преддверии светлого праздника Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гостям и жителям региона о мерах безопасности при проведении обряда омовения в купелях открытых водоемов.

 Рекомендуется соблюдать следующие правила:

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

- проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Не ныряйте в прорубь, особенно вперед головой.

- не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.

- для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения после выхода из проруби необходимо выпить горячий чай, лучше всего травяной, ягодный или фруктовый из предварительно подготовленного термоса.

Запрещается:

- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

- купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- нырять в воду непосредственно со льда;

- загрязнять и засорять купель;

 - распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
18 января 2025  14:09
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
206
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
18 января 2025  12:07
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
216
На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
17 января 2025  18:30
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
679
Самарскую область накроет сильный туман
17 января 2025  14:00
Самарскую область накроет сильный туман
530
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
487
Весь список