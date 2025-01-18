ГУ МЧС СО: о мерах безопасности во время Крещенских купаний

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Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели – «иордани».

Уже сегодня вечером, в Крещенский Сочельник, самарцы и жители области отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения. В этом году на водоемах области организована 61 купель. Часть из них находится на территории храмов.

В Самаре, по традиции, купель оборудована на реке Волга в районе Полевого спуска. Здесь для желающих окунуться подготовлены теплые раздевалки. Беспрерывное дежурство в целях обеспечения безопасности граждан будут обеспечивать сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, инспекторы ГИМС, спасатели городского поисково-спасательного отряда, усиленные патрули полиции, медики. Еще 3 места проведения обряда расположены при храмах.

В преддверии светлого праздника Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гостям и жителям региона о мерах безопасности при проведении обряда омовения в купелях открытых водоемов.

Рекомендуется соблюдать следующие правила:

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

- проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Не ныряйте в прорубь, особенно вперед головой.

- не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.

- для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения после выхода из проруби необходимо выпить горячий чай, лучше всего травяной, ягодный или фруктовый из предварительно подготовленного термоса.

Запрещается:

- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

- купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- нырять в воду непосредственно со льда;

- загрязнять и засорять купель;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.

Фото: ГУ МЧС СО