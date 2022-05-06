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График работы органов ЗАГС Самарской области в период празднования Дня Победы

6 мая 2022 18:11
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9 мая – праздничный день, прием граждан не осуществляется.

График работы органов ЗАГС Самарской области в период празднования Дня Победы.

07 мая 2022 года (суббота) территориальные органы ЗАГС Самарской области с режимом работы со вторника по субботу будут осуществлять государственную регистрацию по всем типам актов гражданского состояния в обычном режиме.

08.05.2022 (воскресенье) регистрация рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства), смерти, совершение иных юридически значимых действий):

Отдел ЗАГС Куйбышевского района г.о.Самара
Отдел ЗАГС Советского района г.о. Самара
Отдел ЗАГС Комсомольского района г.о. Тольятти
Отдел ЗАГС г.о. Сызрань
Отдел ЗАГС г.о.Чапаевск

​09.05.2022 (понедельник) – праздничный день, прием граждан не осуществляется

10.05.2022 (вторник) регистрация рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства), смерти, совершение иных юридически значимых действий):

Отдел ЗАГС Октябрьского района г.о. Самара
Отдел ЗАГС Промышленного г.о. Самара
Отдел ЗАГС г.о. Жигулёвск
Отдел ЗАГС г.о. Новокуйбышевск
Отдел ЗАГС м.р. Ставропольский
Отдел ЗАГС г.о. Похвистнево

Государственные услуги предоставляются по экстерриториальному принципу (без привязки к регистрации по месту жительства).

​С 11 мая 2022 года (среда) территориальные органы ЗАГС Самарской области будут осуществлять государственную регистрацию по всем типам актов гражданского состояния в обычном режиме.

Адреса, телефоны и режим работы указаны на сайте управления ЗАГС Самарской области в разделе «Отделы ЗАГС».

В помещениях территориальных органов ЗАГС необходимо соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция и использование масок, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области. 

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