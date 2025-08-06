Госфильмофонд запустил «Машину времени»

126

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» при поддержке Министерства культуры РФ создало первый в мире развлекательно-познавательный кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени», который начал свое постоянное вещание в мае 2025 года.

«Госфильмофонд. Машина времени» — это первый в мире телевизионный канал, транслирующий уникальную коллекцию архивных материалов Фонда, в том числе ранее неизвестных широкой публике. В сетку вещания канала входит документальная кинохроника, охватывающая длительный исторический период, и рассказывающая о жизни нашей страны и гражданах, проживающих в разных регионах.

Телеканал имеет круглогодичное вещание в формате высокой четкости и предназначен для семейного просмотра.

Справочно: Госфильмофонд России — главный киноархив страны, с 1948 года хранящий государственную коллекцию игрового, научно-популярного и анимационного кино, являющуюся частью культурного наследия народов страны. Эту уникальную коллекцию и демонстрирует новый телеканал. Большая часть контента будет впервые в мире оцифрована и показана для широкой аудитории. Познавательно-развлекательный канал даст возможность путешествовать во времени всей семьей. Зрители старшего возраста могут заново побывать во временах своей юности. Молодое поколение откроет для себя абсолютно новый мир, ощутит красоту и силу его героев, оценит масштабы их достижений, зарядится добротой и искренностью.