Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)

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4 июля глава города Самара Иван Носков и глава администрации Гудаутского района Республики Абхазия Валерий Авидзба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами Самара и Гудаута.

Соглашение подписано в ходе официального визита Ивана Носкова в Республику Абхазия. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется взаимодействие двух городов в сфере развития туризма, а также в образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах деятельности.

«Подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута – это важное стратегическое решение лидеров наших государств. Сегодня – уже официально – мы становимся не просто добрыми друзьями, но и важными экономическими партнерами. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой в плодотворной совместной работе по самым разным направлениям. Пусть дружба крепнет не только между нашими странами, но и между нашими городами!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.

В рамках заключенного соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута рассматривается возможность проведения практических, экспертных и иных мероприятий в сфере образования, укрепления и развития культурных связей, организации совместных театральных постановок, проведения фестивалей и концертов и иных творческих проектов.