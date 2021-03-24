ГИБДД СО: в текущем году в регионе выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД

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С начала года на дорогах Самарской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 60 человек и более 600 получили травмы. Среди погибших 4 ребенка, которые являлись пассажирами, еще 58 детей получили различные травмы.

Наиболее серьезными причинами автоаварий явились выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества в движении пешеходам, невнимательность водителей за рулем и другие.

Не последнюю роль в произошедших ДТП сыграли и неблагоприятные погодно-климатические условия – гололедица и снег, а также игнорирование отдельными участниками движения требований безопасности при осложнении дорожных и погодных условий.

Сотрудники ГИБДД по всей области в текущем году выявили более 20 тысяч нарушений ПДД РФ, из которых более 500 фактов за управление транспортом в состоянии опьянения, более 600 за нарушение правил перевозки детей, более 2300 нарушений Правил дорожного движения допустили пешеходы и в более чем 2200 случаях водители не предоставили преимущества в движении пешеходам.

Региональная Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о том, что управление транспортным средством требует полной сосредоточенности. Необходимо двигаться с соблюдением Правил дорожного движения, оценивая метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров и рискованных выездов на встречные полосы.

Во время движения не стоит отвлекаться от дороги на самые разнообразные факторы, которые часто приводят к ДТП. К таким факторам можно отнести:

- Мобильный телефон. Одна из самых распространенных причин отвлечения внимания современного водителя. Причем использование гарнитуры является лишь частичным решением проблемы, поскольку освобождает только руки, а не внимание водителя.

- Усталость. При сильной усталости даже самый профессиональный водитель не способен долго концентрировать внимание на управлении. Не садитесь за руль не, выспавшись. Если чувствуете, что устали в дороге, то даже получасовой сон на сидении поможет восстановить силы и продолжить путь в безопасном режиме.

- Отвлечение от управления. Помимо телефона, водитель может отвлекаться на самые разные действия – настройка навигатора или магнитолы, регулировка зеркал заднего вида и т.д.

- Только одна рука на рулевом колесе. Такой беспечный стиль управления не позволяет водителю выполнить своевременный маневр в экстренной ситуации. Также возможна потеря управления, при попадании переднего колеса в яму или на кочку.

Соблюдение мер безопасности на дороге требуется и от пешеходов. Следует помнить, что переходить дорогу необходимо только в установленных местах. Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя начинать переход, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото из открытых источников