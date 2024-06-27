Где в Самарской области можно купаться

Список официальных пляжей, где сейчас разрешено купаться:
Самара
пляж 1-й очереди набережной;
пляж 2-й очереди набережной;
пляж 4-й очереди набережной;
пляж на Барбошиной поляне;
пляж в районе санатория «Можайский»;
пляж «Загородный парк»;
пляж спуска ул. Советской Армии;
пляж Красноглинского района.
Новокуйбышевск
пляж «Сакулино 1»;
пляж «Сакулино 2»;
пляж «Озеро Орлово».
Волжский район
пляж на озере Барское, пос. Власть труда.
Жигулевск
пляж «Жигули», с. Зольное.
Шигонский район
пляж ДОЦ «Юность», с.п. Муранка.
А ещё:
пляж в районе Фестивальной поляны у с. Мастрюково;
пляж в Шелехметском лесничестве, 68 квартал, правый берег Волги, сообщает Самара Город | Новости Самары.