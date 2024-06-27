Где в Самарской области можно купаться

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Список официальных пляжей, где сейчас разрешено купаться:



Самара

пляж 1-й очереди набережной;

пляж 2-й очереди набережной;

пляж 4-й очереди набережной;

пляж на Барбошиной поляне;

пляж в районе санатория «Можайский»;

пляж «Загородный парк»;

пляж спуска ул. Советской Армии;

пляж Красноглинского района.



Новокуйбышевск

пляж «Сакулино 1»;

пляж «Сакулино 2»;

пляж «Озеро Орлово».



Волжский район

пляж на озере Барское, пос. Власть труда.



Жигулевск

пляж «Жигули», с. Зольное.



Шигонский район

пляж ДОЦ «Юность», с.п. Муранка.



А ещё:

пляж в районе Фестивальной поляны у с. Мастрюково;

пляж в Шелехметском лесничестве, 68 квартал, правый берег Волги, сообщает Самара Город | Новости Самары.