Форум-Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел приглашает участников

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25-28 октября 2024 года в Суздале состоится XVI Международный Форум-Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь». В этом году он включен в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи.

Напомним, что 2024 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. «Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», - заявил Президент в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию.

Данный проект выполняет многолетнюю миссию по укреплению Семьи, ее ценности, как основы государства. Возрождения и сохранения национальной культуры и лучших традиций семей народов многонациональной России.

Задача Форума-Фестиваля – вовлечение в творческий процесс всех поколений, чтобы передать детям нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях старшего поколения, познакомить с истоками, традициями, обрядами своего народа.

Мероприятие является социально значимым и показательным, объединяет на своей площадке детей, молодежь и семьи, граждан всех возрастных групп разных национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья из регионов, включая новые регионы России, ежегодно увеличивая географию участников. В этом году проект объединит более 1500 участников, гостей, зрителей.

Форум-Фестиваль – это комплекс культурных и деловых мероприятий, показывающих национальные культурные традиции, исторические родовые корни, профессиональную направленность династий, семейный малый бизнес, который включает проведение научно-практической конференции, семинаров, пресс-брифингов и презентаций организаций на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности.

В этом году программа дополнена конкурсами, отражающими национальные особенности участников: «Семейный оберег», «Песня трех поколений в семье», «Сказка о моей семье» (литературный конкурс) и др.

В рамках проекта традиционно состоится Благотворительный Марафон Равных возможностей спортивно-культурно-реабилитационной направленности, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.

Участниками форума-фестиваля традиционно становятся семьи, семейные династии, команды семейных клубов, фольклорно-этнографические и народные коллективы, патриотические и молодежные организации, делегации русскоязычных диаспор из стран СНГ и зарубежья, победители творческих конкурсов, представители исполнительной и законодательной власти, а также все желающие семьи, молодежь и дети.

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