Февраль 2021 года стал самым холодным в России за девять лет

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Среднемесячная температура воздуха в России в феврале оказалась ниже нормы впервые за девять лет. В связи с этим зима 2020-2021 года в России также оказалась аномально холодной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Закончилась зима. Прошедший февраль завершил зиму, и он оказался необычным: во-первых, в течение последних 9 лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и вот, наконец-то, средняя температура последнего месяца зимы оказалась ниже нормы, причем заметно. Особенно в восточных регионах азиатской части страны. После 2011 года ничего подобного не было", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС в четверг.

По словам Вильфанда, особенно холодным февраль выдался на территории от западных границ страны до Якутии - там температура оказалась ниже нормы на 4-6 градусов. Аномалии в феврале привели к тому, что температура зимой 2020-2021 года в России оказалась также ниже нормы.

"Февраль подтянул зиму тоже к отрицательной аномалии. Не такая большая интенсивность отклонений, но все равно на 2-4 градуса зима оказалась ниже нормы от западных границ нашей страны до Якутии", - отметил метеоролог.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС