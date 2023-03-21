Фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ» вновь объединит в Самаре талантливых артистов со всех уголков России

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12 июня в честь ДНЯ РОССИИ в Самаре пройдет Гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который соберет на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России.

Согласно правилам, в мероприятии будут принимать участие лишь те артисты, которые сами пишут стихи и музыку, а подать заявку на участие в фестивале может абсолютно любой музыкант или творческий коллектив.

«САМ.ФЕСТ» прошел в прошлом году впервые, и Самарская область стала родиной фестиваля авторской музыки уникального формата, в котором, действительно, участвовали те, кто сам пишет песни, музыку и сам является исполнителем – такого еще не было. Смелый эксперимент был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив, который был создан как раз в 2022 году, его запуск символично был анонсирован в Самаре на заседании комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Приветствуя участников и гостей фестиваля, Глава региона подчеркнул, что без смелости, без инициативы, идущей от людей, фестиваль бы не состоялся: «Уверен, что каждый из участников, исполнителей, всех, кто приедет на фестиваль, почувствует наше единство, мощь нашей великой страны – потому что здесь ребята из разных регионов России. Они почувствуют, что они нужны Родине, нужны такие, какие они есть – талантливые, энергичные, неравнодушные к тому, что происходит в нашей стране».

В 2023 году фестиваль, который уже во второй раз станет местом притяжения желающих заявить о себе музыкантов, в этом году проведут в новом формате: 10 и 11 июня пройдут концерты отборочных туров конкурса, а 12 июня, в День России, состоится Гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и крупнейших российских звезд. Оценивать мастерство конкурсантов и выбирать победителя вместе с телеведущей Яной Чуриковой будет специальное жюри, в которое войдут авторитеты музыкальной индустрии. Для зрителей – вход свободный.

Победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе со специальными гостями фестиваля, среди которых: МакSим, Гарик Сукачев, Ramil’, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, а также победители фестиваля «САМ.ФЕСТ 2022», группа «Двадцать» и другие. Композиции всех финалистов попадут в сборник «САМ.ФЕСТ», благодаря чему у артистов появится шанс быть услышанными широкой публикой. Обладателя наивысшей оценки жюри ждет особенный приз – запись и выпуск на всех цифровых площадках собственного альбома, работа над которым пройдет под руководством известного саундпродюсера Андрея Самсонова, обогатившего своим фирменным звуком более 100 пластинок отечественных и зарубежных звезд. Еще одним подарком организаторов для победителя конкурса станет «полный пакет артиста», включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации, связанные со всеми нюансами, с которыми музыкант может столкнуться в гастрольной практике.

Для участников музыкального конкурса фестиваль начнется задолго до приезда в Самару. Готовиться ко встрече со зрителями музыканты будут вместе с целой командой опытных наставников, состоящей из продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, психологов и специалистов по продвижению. Помимо онлайн-консультаций, артистов по приезде в Самару ждет целая серия мастер-классов и встречи с хедлайнерами, организаторами, режиссером, журналистами и программными директорами радиостанций. После мероприятия исполнители смогут проконсультироваться с наставниками и получить индивидуальные советы от профессионалов, которые помогут им в творческом развитии.

В роли организатора фестиваля уже во второй раз выступит одно из крупнейших концертных агентств России, компания NCA. Начиная с 1998 года компания NCA реализовала множество масштабных проектов в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, городах Сибири и Дальнего Востока. Одним из наиболее известных проектов агентства является уже ставший легендарным фестиваль «Рок над Волгой».

У музыки нет возраста и поверить в свою мечту никогда не поздно! Фестиваль «САМ.ФЕСТ» дарит возможность начать музыкальную карьеру в любом возрасте и получить полную поддержку профессионалов, найти своего слушателя и познакомиться с другими талантливыми артистами. Чтобы подать заявку и зажечь свою звезду музыкантам не нужны дорогостоящие клипы и профессиональные записи, достаточно просто записать видео с отрывком из своей песни и выложить его в VK с хэштэгом #самконкурс2023. Всего в финал выйдут 14 участников, среди которых четыре места вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов, которым сейчас особенно важно получить поддержку и почувствовать себя частью великой русской культуры, даже в самые тяжелые времена объединяющей и вдохновляющей людей на подвиги и творческие свершения.

«В прошлом году мы провели первый «САМ.ФЕСТ», и он доказал, что это событие – больше чем просто фестиваль, – говорит автор идеи и руководитель проекта Ева Самсонова (NCA). – Мы вместе с участниками стали настоящей семьей, и эта связь не оборвалась даже после того, как мероприятие закончилось. Наша команда остается на связи с каждым из конкурсантов, мы общаемся, даем им профессиональные советы, делимся опытом и следим за их успехами. Сейчас вот все дружно болеем за Гульнару Байгузину, которая прошла на шоу «Голос». А перед этим слушали альбом «Балакиря» – очень яркий и самобытный, и радовались за музыкальные успехи «Веснушки», Advinke и, конечно, победителей прошлого фестиваля группы «Двадцать». Мне кажется, что в этом единении и есть смысл «САМ.ФЕСТа», именно оно формирует среду, в которой таланты максимально раскрываются. Поэтому я очень жду новых участников конкурса и момента, когда наша творческая семья станет больше!»

Следить за новостями фестиваля можно на сайте www.samfest.ru.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Фото: департамент информационной политики СО