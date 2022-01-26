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Евгений Плющенко попал больницу

26 января 2022 23:59
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Плющенко сообщил, что обострение болезни произошло во время тренировочного процесса.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко попал больницу, передает ТАСС.

"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо, повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать", - написал Плющенко в своем "Инстаграме".

"Все нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить на амбулаторное лечение", — сказала Рудковская, сообщает РИА Новости.

Плющенко 39 лет, он становился победителем Олимпийских игр 2006-го (в одиночном катании) и 2014 года (в командных соревнованиях). На его счету также два серебра Игр (2002, 2010). Россиянин является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. После завершения спортивной карьеры Плющенко стал тренером, под его руководством занимались фигуристки Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная.

 

Фото:    Владимир Гердо/ТАСС

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