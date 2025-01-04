«Елка желаний»: тольяттинские полицейские и общественники помогают осуществлять мечты детей

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В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями общественного Совета при территориальном органе внутренних дел помогают осуществлять мечты детей.

Традиционно в благотворительной акции «Елка желаний» ежегодно принимают участие сотрудники полиции Самарской области. В рамках акции полицейские и представители общественных советов при территориальных органах внутренних дел помогают осуществлять мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В преддверии нового, 2025 года начальнику Управления МВД Тольятти полковнику полиции Хейрулле Ахмедханову досталась снежинка с «Елки желаний», с заветной мечтой Семена, который очень любит читать, увлекается конструкторами и мечтает побывать в гостях у главного тольяттинского полицейского на службе. Мечта мальчика исполнилась.

Также, в благотворительной акции «Елка желаний» принял участие начальник отдела полиции по Автозаводскому району полковник полиции Денис Минаев. Он исполнил желание 15-летнего Никиты, который хотел познакомиться с трудовой деятельностью полиции, и мальчик мечтал об электронном конструкторе. Денис Минаев пригласил Никиту в отдел полиции провел для него экскурсию и показал полицейскую машину. В завершении встречи начальник отдела полиции подарил мальчику подарок и тепло поздравил с новогодними праздниками.

А в Центральном районе начальник отдела полиции подполковник полиции Алексей Мамонтов исполнил мечту 8-летнего Александра, который очень хотел побывать у кинологов и посмотреть на служебных собак. Подполковник полиции пригласил в гости Александра с бабушкой в отдел полиции, где провел экскурсию, после чего за чашкой чая мальчик рассказал Алексею Валерьевичу о любимых увлечениях, учебе и полученных впечатлениях от посещения отдела полиции. Руководитель отдела не оставил ребенка без подарков и, подарив планшет, пригласил гостей приехать в кинологический центр городского Управления. Александра встретили кинологи и познакомили со служебной собакой по кличке Шерлок, который продемонстрировал свои навыки и умения. Саша не побоялся подойти к Шерлоку, гладил его и сделал фотографию на память.

Начальник отдела полиции по Комсомольскому району Андрей Балышев поздравил и исполнил мечту восьмилетнего Стаса. Он загадал познакомится с работой полиции и получить памятный подарок. В здании отдела полиции Андрей Андреевич поздравил мальчика и вручил доглоданный подарок и сладкие угощения. В завершение встречи Андрей Балышев пожелал Стасу и его бабушке здоровья, хорошего настроения, исполнения желаний.

Как отмечают полицейские: всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» – предоставляет возможность подарить радость и исполнить мечту, тем самым подтвердив, что чудеса действительно случаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО