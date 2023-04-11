Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию со зданием бывшего детского сада «Петушок» в Самаре

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Накануне, на оперативном совещании, глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию, возникшую вокруг здания бывшего детского сада "Петушок" на ул. Промышленности, 317. Жители близлежащих домов обеспокоены начавшимся сносом здания.

«Поручение Дмитрия Игоревича разобраться в ситуации полностью выполнено. Мы действительно предметно разбирались с этим земельным участком. С 1998 года он находится в частной собственности.

Мы встречались с жителями, вели переговоры с застройщиком, внимательно изучили ситуацию с востребованностью на данной территории детских садов. По итогам проведенной работы получили следующую картину.

Актуальная очередность в детские сады в данном микрорайоне отсутствует, потребность перекрывается уже существующими дошкольными учреждениями. Реконструировать существующее здание стоит дороже, чем построить новый. Таким образом, решение о восстановлении садика на данной территории нецелесообразно.



Минуя наши договоренности, собственники участка начали снос объекта. Мы вмешались, и сейчас снос остановлен.

Отмечаю, что на данный момент разрешение на строительство чего-либо у собственника отсутствует. На этом участке ничего не будет построено, пока мы не решим этот вопрос совместно с жителями» - подчеркнула глава Самары.

Елена Лапушкина обратилась к Думе городского округа Самара и Общественной палате города с просьбой подключиться к данной теме.

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев рассказал о ситуации, возникшей вокруг здания бывшего детского сада:

«Мы ранее уже выезжали на место, обошли всю территорию, пообщались с местными жителями. Для нас очевидно, что детский сад там размещаться не может. Посетили мы и близлежащие садики, где, кстати, есть свободные места. Эта территория не обделена соцобъектами. Строительство детского сада на этом месте в существующих обстоятельствах было бы расточительством при том, что у нас еще не до конца исчерпана возможность возврата зданий в систему дошкольного образования без бюджетных затрат, еще в 90-х годах переданных в другие сферы. Примером тому может служить возврат в судебном порядке помещений частной школы «Творчество» в Октябрьском районе, где очерёдность действительно является актуальной».

Председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев о здании бывшего детского сада «Петушок» :

«Мы создали группу экспертов и завтра выезжаем на площадку. Пригласим руководителей Департамента градостроительства, Департамента образования, администрации Советского внутригородского района. На месте изучим ситуацию, не только с учетом сегодняшнего положения, но и перспективной планировки этой территории, размещения новых объектов. После этого Общественной палатой города будут сформированы предложения и представлены главе города».

Фото: администрация Самары