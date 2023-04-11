Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию со зданием бывшего детского сада «Петушок» в Самаре

Накануне, на оперативном совещании, глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию, возникшую вокруг здания бывшего детского сада "Петушок" на ул. Промышленности, 317. Жители близлежащих домов обеспокоены начавшимся сносом здания.
«Поручение Дмитрия Игоревича разобраться в ситуации полностью выполнено. Мы действительно предметно разбирались с этим земельным участком. С 1998 года он находится в частной собственности.
Мы встречались с жителями, вели переговоры с застройщиком, внимательно изучили ситуацию с востребованностью на данной территории детских садов. По итогам проведенной работы получили следующую картину.
Актуальная очередность в детские сады в данном микрорайоне отсутствует, потребность перекрывается уже существующими дошкольными учреждениями. Реконструировать существующее здание стоит дороже, чем построить новый. Таким образом, решение о восстановлении садика на данной территории нецелесообразно.
Минуя наши договоренности, собственники участка начали снос объекта. Мы вмешались, и сейчас снос остановлен.
Отмечаю, что на данный момент разрешение на строительство чего-либо у собственника отсутствует. На этом участке ничего не будет построено, пока мы не решим этот вопрос совместно с жителями» - подчеркнула глава Самары.
Елена Лапушкина обратилась к Думе городского округа Самара и Общественной палате города с просьбой подключиться к данной теме.
Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев рассказал о ситуации, возникшей вокруг здания бывшего детского сада:
«Мы ранее уже выезжали на место, обошли всю территорию, пообщались с местными жителями. Для нас очевидно, что детский сад там размещаться не может. Посетили мы и близлежащие садики, где, кстати, есть свободные места. Эта территория не обделена соцобъектами. Строительство детского сада на этом месте в существующих обстоятельствах было бы расточительством при том, что у нас еще не до конца исчерпана возможность возврата зданий в систему дошкольного образования без бюджетных затрат, еще в 90-х годах переданных в другие сферы. Примером тому может служить возврат в судебном порядке помещений частной школы «Творчество» в Октябрьском районе, где очерёдность действительно является актуальной».
Председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев о здании бывшего детского сада «Петушок» :
«Мы создали группу экспертов и завтра выезжаем на площадку. Пригласим руководителей Департамента градостроительства, Департамента образования, администрации Советского внутригородского района. На месте изучим ситуацию, не только с учетом сегодняшнего положения, но и перспективной планировки этой территории, размещения новых объектов. После этого Общественной палатой города будут сформированы предложения и представлены главе города».
Фото: администрация Самары