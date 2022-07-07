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Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области на военном полигоне «Рощинский» 9 июля 2022 г.

«Гонка Героев» - легендарное спортивное мероприятие, берущее свою историю с 2013 года. В Самаре, участники преодолевают полосу препятствий, длинной 10 километров, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, и это только часть незабываемого приключения.

«Гонка Героев» первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.

Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Участие доступно для желающих любого уровня подготовки. В любой момент вам на помощь придут опытные инструкторы, которые поддержат в прохождении сложных участков.

«Гонки Героев» проходят по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие более 500.000 человек – атлетов и зрителей.

В Самаре участников мероприятия ожидает 10-километровая трасса и 30 захватывающих испытаний. Традиционно, перед финишной чертой, участников ждет финальное испытание «Эверест» - для преодоления которого потребуются все силы.

Зрители и болельщики станут свидетелями триумфа участников «Гонки Героев» на финише, а специально подготовленная комфортная фан-зона с различными развлечениями и музыкой не даст соскучиться.

Ярких эмоций хватит на всех!

Всю дополнительную информацию по проекту можно найти на сайте лигагероев.рф и в социальных сетях проекта.

Программа мероприятия:

8.00 – Открытие фан-зоны. Начало регистрации регистрация участников.

9.45 – Официальное открытие.

10.00 – Старт Чемпионата. (PRO, AGE: 18-29, 30-39 и 40+)

10.45 – Массовый старт

12.00 – Старт командных взводов

19.00 – Завершение мероприятия

Для зрителей и участников будет организованы бесплатные автобусы от ДК им. «Литвинова».

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