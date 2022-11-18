Эксперт Солдатова призвала не пытаться самостоятельно найти владельца потерянной банковской карты

147

Заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова посоветовала не пытаться самостоятельно найти владельца чужой пластиковой карты, пишут "Известия".

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 18 ноября, она отметила, что при находке карты лучше сообщить об этом в банк, который ее выпустил. Сотруднику финансовой организации следует объяснить ситуацию и продиктовать номер карты.

«Таким образом вы сообщите в банк о том, что карта скомпрометирована. Она будет заблокирована и перевыпущена для владельца. Старую карту можно сдать в отделение банка или уничтожить, разрезав вдоль магнитной полосы», — рассказала Солдатова.

Искать владельца карты самостоятельно не стоит, поскольку можно получить необоснованные обвинения в воровстве или мошенничестве.

«Как минимум — потратите время и нервы, максимум — будете вынуждены объясняться с сотрудниками полиции», — предупредила Солдатова.

Она отметила, что не стоит пытаться снять деньги с чужой карты или оплатить покупки, поскольку такие действия будут квалифицированы как кража денег с карты.

Фото: ru.freepik.com