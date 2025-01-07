Эксперт рассказала о способах помочь ребенку вернуться к учебе после каникул

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Возвращение к учебе после длинных новогодних каникул — стресс как для ребенка, так и для родителей. Академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям» 7 января, как помочь ребенку вернуться к учебе без стресса.

По ее словам, следует наладить режим.

«Соблюдение режима — залог сил и продуктивности. Если во время каникул ребенок ложился и просыпался позже обычного — ничего страшного. А вот резкое возвращение к ранним подъемам может быть очень болезненным и привести к стрессу. Начните готовиться заранее: сдвигайте время пробуждения на 10–15 минут раньше каждый день и за час до сна напоминайте ребенку, что скоро пора ложиться спать. Помогайте ему настроиться на сон: завершите активные дела, приглушите свет и звуки, откажитесь от гаджетов и почитайте книгу», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она отметила, что в первые недели после каникул у ребенка должно быть больше времени на отдых, чем обычно. По ее мнению, не стоит резко увеличивать нагрузку: следует посоветоваться с ребенком: возможно, нет необходимости сразу начинать посещать все запланированные секции и кружки, лучше набирать темп постепенно и больше времени отдавать на отдых и подготовку к урокам. Также она рекомендовала больше гулять на природе, устраивать пикники, играть в настолки или ходить в кино. Так получится исключить перегрузку и предотвратить утомление от учебы.

«Чтобы ребенок меньше тосковал по прошедшим каникулам, организуйте выходные с учетом его желаний и потребностей. Спланируйте заранее и спросите, чем он хотел бы заняться в ближайшие выходные, и постарайтесь избегать нагрузки по учебе в эти дни. Давайте ребенку больше свободного времени хотя бы в первые недели после каникул, чтобы возвращение к рабочему режиму не было слишком болезненным», — сказала Екушевская.

Эксперт обратила внимание на то, что нередко родители под влиянием стресса и волнения прибегают к излишнему контролю, чему дети не рады. Она объяснила, что в попытках помочь с уроками важно не нарушать границы ребенка: если он говорит, что сделает всё сам, нужно дать ему пространство и эмоциональную поддержку.

«Хвалите ребенка всегда, и особенно в период после каникул: не ограничивайтесь привычным «молодец», но указывайте на сильные стороны ребенка. Такая обратная связь поможет ребенку лучше понять свои способности и проще воспринимать замечания о том, что ему стоит улучшить. Пусть ваш ребенок чувствует, что всегда может рассчитывать на вашу помощь. Она может быть очень разной: помочь делом или советом, рассмешить, испечь блинчики или просто обнять. Помните о границах, уважайте своего ребенка и будьте рядом», — заключила Екушевская.