Эксперт объяснила, что нужно делать при укусе клеща

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Начинается теплый сезон, и в отдельных регионах резко увеличивается вероятность укуса человека клещом. 3 апреля заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», что нужно делать в случае укуса.

«Укус зараженного клеща может привести к очень серьезным последствиям. Это может быть тяжелое заболевание, инвалидность и даже гибель. Жителям эпидемиологических районов настоятельно советуем после посещения парков, леса, зон отдыха всегда осматривать себя на наличие этих насекомых», — подчеркнула она.

Если у человека нет страховки и он обнаружил на себе клеща, то, во-первых, нужно сначала при возможности аккуратно извлечь насекомое и обработать место укуса антисептиком.

«Само насекомое следует обязательно сохранить. После этого необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику по месту жительства по полису обязательного медицинского страхования или в частную клинику, предварительно узнав, оказывает ли клиника услуги после укуса клеща или нет», — сказала Купцова.

При этом, по ее словам, лечение человека, которого укусил клещ, надо начать не позднее 72 часов с момента контакта с насекомым.

«Вовремя проведенная профилактическая иммунизация (введение иммуноглобулина) или назначение курса антибиотиков в большинстве случаев позволяют предотвратить развитие осложнений клещевых инфекций. Стоимость самостоятельного лечения в частных клиниках составляет около 5–7 тыс. рублей», — отметила она.

Как объяснила Купцова, страховка от укуса клеща упрощает процедуру получения первой медицинской помощи и помогает получить качественное лечение при выявлении заболевания. Так, клиенту со страховкой, обнаружившему на себе клеща, нужно просто позвонить в страховую компанию и следовать указаниям ответившего сотрудника.

«Пострадавшему объяснят, что делать, и направят в ближайшую лабораторию на анализ насекомого. А затем, в случае необходимости, в медучреждение для оказания первой помощи. Если клиент будет самостоятельно приобретать какие-либо назначенные врачом лекарства (например, антибиотики), компания возместит их стоимость», — заключила эксперт.

В конце марта в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что с начала года к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 370 человек. Ежегодно к медикам с жалобами по этому вопросу обращается около полумиллиона россиян, однако опасность насекомые представляют менее чем в 0,5% случаев, когда являются переносчиками опасной инфекции. В эндемичных российских регионах жителям рекомендуют вакцинироваться.

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