Екатерина Снигирь из Самарской области вошла в ТОП-50 лекторов страны

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2 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание».

В концертном зале «Мир» собрались финалисты из 42 российских городов, чтобы услышать имена 50 победителей — обладателей почетного звания Лектор «Знания». Среди лучших из лучших — жители 25 городов: Архангельска, Благовещенска, Волгограда, Грозного, Дзержинска Нижегородской области, Казани, Курска, Москвы, Новосибирска, Орла, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Смоленска, Томска, Тулы, Уфы, Челябинска, Щёкина Тульской области.

На торжественной церемонии выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, он поздравил участников финала конкурса и отметил, что второй сезон стал гораздо более массовым, более конкурентным: если в первом участвовало свыше 2,5 тысячи человек, то во втором — более 5 тысяч.

«Присутствующие 100 человек в этом зале — уже лучшие из 5 тысяч очень профессиональных, компетентных, активных, неравнодушных людей. Это уже большая победа, и я вас от всей души поздравляю, — подчеркнул Сергей Кириенко. — Вы именно те профессионалы, кто не только потратил время и силы, чтобы свои знания и компетенции развивать, но и тратит силы, энергию, частичку своей души, чтобы передавать знания следующим поколениям, делиться тем, что умеете и имеете, — это одна из самых благородных задач. Очень хорошо, что появляется искусственный интеллект, машинные системы обучения, новые пространства получения информации, но я абсолютно убежден, что есть вещи, которые передаются только от человека к человеку, только глаза в глаза. Потому что, выступая с лекциями, вы же не только знания передаете, вы показываете личный пример, являетесь образцом для подражания. И нужно не просто передать сумму знаний, нужно суметь увлечь, чтобы загорелись глаза, а глаза у слушателей загораются только тогда, когда глаза горят у лекторов».

Победители второго сезона «Лиги Лекторов» получили специальную награду конкурса — 2,5-килограммовый шунгитовый куб, символизирующий весомый вклад лекторов в дело просвещения. Также 50 победителей второго сезона получат поддержку Общества «Знание» в развитии своих просветительских проектов, возможность выступать на лучших площадках страны в рамках просветительских мероприятий «Знания» и доступ к обучающей программе Общества.

От Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь. Екатерине 23 года, она член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России». Екатерина уже четыре года работает со старшеклассниками и первокурсниками по вопросам профориентации, предпринимательства и социального проектирования. Она видит, как ребята теряются при выборе будущего или вообще разочаровываются в образовании, а потому старается помогать сделать выбор, получить основные компетенции — предпринимательское мышление и проектный менеджмент. Эти темы для Екатерины понятны, поскольку касаются ее основной деятельности: она также является предпринимателем.

В настоящее время идет прием заявок для участия в третьем сезоне «Лиги Лекторов», сообщает пресс-служба

Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»