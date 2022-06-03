Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава государства подчеркнул, что новые дороги создают основу для более удобной логистики, что в конечном итоге даст импульс для развития бизнеса.
Строительство дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу обсудили на совещании у Владимира Путина
По завершении урока безопасности каждый участник получил памятные подарки от «Т Плюс».
Энергетики «Т Плюс» дали школьникам советы по безопасности в период летних каникул
Самарскую губернию представит делегация из 48 человек.
3 июня стартует Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций
Любимая многими база отдыха вновь открыла свои двери.
Ведомственная база отдыха «Дубки» приглашает сотрудников, ветеранов ОВД и жителей Самары и области
Также за последние 3 года в регионе на 4,5% уменьшилась смертность от рака.
За последние 5 лет в регионе сократилось количество впервые выявленных случаев рака кожи почти на 30%
Главная миссия фестиваля – поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.
Программа интерактивных площадок грандиозного музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ»
В связи с аварийным ремонтом трубопроводов.
В Самаре ограничат движение транспорта по ряду дорог 
Победители получили специальную награду конкурса — 2,5-килограммовый шунгитовый куб, символизирующий весомый вклад лекторов в дело просвещения.
Екатерина Снигирь из Самарской области вошла в ТОП-50 лекторов страны
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Екатерина Снигирь из Самарской области вошла в ТОП-50 лекторов страны

3 июня 2022 15:46
118
Победители получили специальную награду конкурса — 2,5-килограммовый шунгитовый куб, символизирующий весомый вклад лекторов в дело просвещения.

2 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание».

В концертном зале «Мир» собрались финалисты из 42 российских городов, чтобы услышать имена 50 победителей — обладателей почетного звания Лектор «Знания». Среди лучших из лучших — жители 25 городов: Архангельска, Благовещенска, Волгограда, Грозного, Дзержинска Нижегородской области, Казани, Курска, Москвы, Новосибирска, Орла, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Смоленска, Томска, Тулы, Уфы, Челябинска, Щёкина Тульской области.

На торжественной церемонии выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, он поздравил участников финала конкурса и отметил, что второй сезон стал гораздо более массовым, более конкурентным: если в первом участвовало свыше 2,5 тысячи человек, то во втором — более 5 тысяч.

«Присутствующие 100 человек в этом зале — уже лучшие из 5 тысяч очень профессиональных, компетентных, активных, неравнодушных людей. Это уже большая победа, и я вас от всей души поздравляю, — подчеркнул Сергей Кириенко. — Вы именно те профессионалы, кто не только потратил время и силы, чтобы свои знания и компетенции развивать, но и тратит силы, энергию, частичку своей души, чтобы передавать знания следующим поколениям, делиться тем, что умеете и имеете, — это одна из самых благородных задач. Очень хорошо, что появляется искусственный интеллект, машинные системы обучения, новые пространства получения информации, но я абсолютно убежден, что есть вещи, которые передаются только от человека к человеку, только глаза в глаза. Потому что, выступая с лекциями, вы же не только знания передаете, вы показываете личный пример, являетесь образцом для подражания. И нужно не просто передать сумму знаний, нужно суметь увлечь, чтобы загорелись глаза, а глаза у слушателей загораются только тогда, когда глаза горят у лекторов».

Победители второго сезона «Лиги Лекторов» получили специальную награду конкурса — 2,5-килограммовый шунгитовый куб, символизирующий весомый вклад лекторов в дело просвещения. Также 50 победителей второго сезона получат поддержку Общества «Знание» в развитии своих просветительских проектов, возможность выступать на лучших площадках страны в рамках просветительских мероприятий «Знания» и доступ к обучающей программе Общества.

От Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь. Екатерине 23 года, она член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России». Екатерина уже четыре года работает со старшеклассниками и первокурсниками по вопросам профориентации, предпринимательства и социального проектирования. Она видит, как ребята теряются при выборе будущего или вообще разочаровываются в образовании, а потому старается помогать сделать выбор, получить основные компетенции — предпринимательское мышление и проектный менеджмент. Эти темы для Екатерины понятны, поскольку касаются ее основной деятельности: она также является предпринимателем.

В настоящее время идет прием заявок для участия в третьем сезоне «Лиги Лекторов», сообщает пресс-служба 

Российского общества «Знание».

 

Фото:    пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
204
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
187
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
195
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
221
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1781
Весь список