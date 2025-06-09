Домохозяйка из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой

На телеканале «Пятница!» продолжается новый проект «Домохозяйки против шефов» — кулинарный баттл команды профессиональных поваров Константина Ивлева и женского отряда домохозяек Ольги Картунковой.
На стороне шефов — пять профессиональных кулинаров со стажем. На стороне домохозяек — пять участниц из разных уголков страны, каждая из которых гордится своими кулинарными достижениями.
Так, в числе участников команды Ольги Картунковой оказалась 50-летняя Татьяна Шипунова из Самары.
Татьяна: «Женщина всегда украшает кухню».
Вместе с Татьяной из Самары за победу сразятся еще четверо домохозяек и пять поваров из разных регионов России. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.
Итоги битвы «Домохозяек против шефов» подведет звездный дегустатор. В этом выпуске блюда оценит актриса Ирина Горбачева.