Домохозяйка из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой

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На телеканале «Пятница!» продолжается новый проект «Домохозяйки против шефов» — кулинарный баттл команды профессиональных поваров Константина Ивлева и женского отряда домохозяек Ольги Картунковой.

На стороне шефов — пять профессиональных кулинаров со стажем. На стороне домохозяек — пять участниц из разных уголков страны, каждая из которых гордится своими кулинарными достижениями.

Так, в числе участников команды Ольги Картунковой оказалась 50-летняя Татьяна Шипунова из Самары.



Татьяна: «Женщина всегда украшает кухню».



Вместе с Татьяной из Самары за победу сразятся еще четверо домохозяек и пять поваров из разных регионов России. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.



Итоги битвы «Домохозяек против шефов» подведет звездный дегустатор. В этом выпуске блюда оценит актриса Ирина Горбачева.