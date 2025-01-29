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Дойти до каждого: служба занятости проводит рекрутинговые выезды по всему региону

29 января 2025 14:32
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За 2024 год было проведено почти 1500 выездов по Самарской области, проинформировано около 18 тысяч жителей.

Одно из приоритетных направлений работы службы занятости Самарской области – обеспечение кадровой потребности предприятий региона. Чтобы рассказать об имеющихся вакансиях потенциальным соискателям помимо традиционных форм подбора персонала, таких как ярмарки вакансий и Дни предприятий, служба занятости населения проводит рекрутинговые выезды на территории Самарской области, в том числе в удаленные населенные пункты нашего региона. Внедрение новых форм работы реализуется в рамках модернизации службы занятости, прошедшей благодаря национальному проекту «Демография».

За 2024 год было проведено почти 1500 выездов по Самарской области, проинформировано около 18 тысяч жителей. Рекрутинговые выезды проходят в людных местах, как в крупных городах, так и отдаленных селах и поселках. Все желающие могут подробнее узнать о вакансиях в регионе и услугах службы занятости.

«Мы организуем рекрутинговые выезды в первую очередь для тех, кто еще не обращался в центры занятости, - отметил директор Управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин. – Специалисты центров занятости подробно рассказывают, какие рабочие места предлагают сегодня предприятия, о возможностях профобучения и других вариантах помощи от службы занятости».

В 2025 году такая работа продолжена, узнать о времени и месте проведения рекрутингового выезда можно здесь - https://cznsam163.bitrix24site.ru.

Кроме того, рекрутинговые выезды проводятся в другие регионы страны для информирования о возможности переезда и трудоустройства на предприятия нашего региона.

С 2025 года начинается реализация нового нацпроекта «Кадры», который поможет качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Проект комплексной модернизации позволит к 2029 году обновить в стране всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятия смогут получить адресную поддержку, а соискателям помогут не только найти работу, но и сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность.

 

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

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