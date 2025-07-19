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До 30 сентября в Самаре проходит фестиваль «Искусство есть. Архитектура», созданный Ассоциацией ресторанов Milimon Team. Проект, в котором архитектура Самары становится источником гастрономического вдохновения.

Шеф-повар ресторана «Ваще Огонь» Дмитрий Соколов переосмыслил образ особняка Александры Курлиной — одного из самых ярких памятников архитектуры Самары, построенных в начале XX века в стиле модерн.

Визитная карточка особняка — металлические решётки в виде стилизованных крыльев бабочки, придающие зданию «архитектурную воздушность».

Природные мотивы особняка вдохновили на создание сета из четырёх композиционных элементов — «Времена года».

В него входят:

— конфета из щавеля (весна);

— тартар из судака с красной икрой (лето);

— тарталетка с грибным муссом (осень);

— бриошь с кремом из шпината и лардо (зима).

Попробовать искусство на вкус можно в ресторане «Ваще Огонь»