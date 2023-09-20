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Дмитрий Азаров в Великом Новгороде принимает участие в семинаре-совещании "О развитии рынка труда в РФ"

20 сентября 2023 22:27
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Дмитрий Азаров рассказал о том, как за последние годы поменялась ситуация на рынке труда Самарской области

Сегодня, 20 сентября, Дмитрий Азаров работает в Великом Новгороде на семинаре-совещании "О развитии рынка труда в РФ" по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета.

В семинаре принимают участие члены президиума Госсовета - члены Правительства РФ, администрации Президента и руководители ряда регионов, а также эксперты, члены образовательных и научных организаций, руководители компаний и представители бизнеса. На семинаре обсуждаются вопросы рынка труда, состояние уровня безработицы в России и отдельных регионах, совершенствование системы подготовки кадров для экономики. Участники обмениваются опытом, обсуждают меры, которые принимаются в регионах и делятся успехами и кейсами, готовят стратегии развития. Предложения, разработанные на совещании, будут рассматриваться на расширенном заседании президиума.

Дмитрий Азаров рассказал о том, как за последние годы поменялась ситуация на рынке труда Самарской области:

"В нашем регионе рекордно низкий уровень безработицы. И за последние пять лет он снизился еще в два раза. У нас одни из лучших показателей в стране, но возникает другая проблема – проблема подготовки кадров, повышения квалификации, повышения производительности труда. И, на мой взгляд, решая проблему обеспечения кадрами все новых и новых запросов промышленности, мы повышаем конкуренцию за трудовые ресурсы между работодателями".

Завтра, 21 сентября, результаты работы на семинаре-совещании и предложения по развитию рынка труда в России участники мероприятия представят на заседании президиума Госсовета.

 

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба Новгородской области

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