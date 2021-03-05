Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по каждому обращению устроил подробный разбор. По своему направлению отвечали министры регионального Правительства и руководство Администрации Автограда. Сами заявители пришли основательно подготовленными: с папками документов и даже детально зонированной картой местности. За годы хождений по инстанциям многие уже профессионально рассказывают о своих жизненных ситуациях.

Ряд заявителей были приглашены на прием к губернатору после видеоконференции с руководителями УК, ТСЖ, ТСН и ТОС. Тогда более 10 тысяч человек участвовали в обсуждении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Было озвучено немало проблем из Тольятти, включая вал проблем микрорайона Северный.

Дмитрий Азаров, подводя итоги приема граждан, подчеркнул:

- Вместе с городскими властями, депутатом Государственной думы Владимиром Бокком и депутатом губернской думы Николаем Ренцем мы разобрали проблемные вопросы людей и по всем нашли варианты решений. Установили конкретные сроки и назначили ответственных. Необходимая помощь, в том числе из средств областного бюджета, будет оказана.



Губернатор заявил, что готов откликаться на обращения людей в любой форме, в которой им удобно - будь-то ВКС, соцсети или письмо. Глава региона открыт к обсуждению самой сложной повестки и поиску совместных решений. По словам Дмитрия Азарова, именно по Тольятти за последние годы обращений накопилось довольно много:

- Ситуацию в Тольятти нужно менять. Я чувствую, что здесь нужно мое непосредственное участие. Именно поэтому провел прием граждан. По каждому вопросу мы очевидно добьемся результатов.

Депутат Государственной думы Владимир Бокк добавил:



- Вопросов накопилось много, неслучайно люди обратились к губернатору. Могу сказать одно: все решения, которые приняты, будут взяты нами на контроль. Они действительно важны, они беспокоят большое количество населения. Думаю, что планы, которые намечены, совершенно реальны. Наша задача - проконтролировать, чтобы все было исполнено вовремя.

Фото: Департамент информационной политики