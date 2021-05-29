Я нашел ошибку
Главные новости:
В аэропорт направлены кинологи.
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь 
Основные болезни животных не локализованы в каком-то одном регионе, поэтому и подходы к преодолению возникающих вопросов должны вырабатываться коллегиально.
Подписано соглашение о создании ветеринарного совета ПФО
Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось.
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
По итогам защиты все шесть представленных  проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии.
Дмитрий Азаров поддержал идеи, направленные на позитивные изменения в регионе от участников стажировки РАНХиГС
19 мая на пустыре стая агрессивных бездомных собак напала на 65-летнюю женщину.
В Волжском районе отловили бездомных собак, которые напали на женщину
Это можно сделать не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.
В Самаре и Тольятти можно можно проверить наличие поствакцинального иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКорона"
По словам Собянина, впервые за сто лет в Москве открывается новый вокзал.
В Москве открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования
Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу.
Россия согласовала рейсы Air France из Парижа в Москву и обратно в обход Белоруссии
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поддержал идеи, направленные на позитивные изменения в регионе от участников стажировки РАНХиГС

29 мая 2021 18:49
134
По итогам защиты все шесть представленных  проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии.

В субботу, 29 мая, в Солнечногорске (Московская область) подвели итоги региональной стажировки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ «Мастер государственного управления для руководителей». В ее рамках управленцы со всей страны – участники и победители конкурса «Лидеры России», разрабатывали идеи, направленные на позитивные изменения в регионах, и отрабатывали их «на местах», в том числе в Самарской области. Обсудить проекты с их авторами, а также отобрать наиболее полезные для 63-го региона, в Подмосковье приехал Губернатор Самарской области, член аттестационной комиссии проекта Дмитрий Азаров.

Приветствуя участников, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подчеркнул, насколько ответственная задача возложена на новых управленцев. «То, что делаете вы в конечном итоге приведет к очень позитивным качественным изменениям в госуправлении в нашей стране и в нашей жизни». 

В Самарской области участники программы проходили «практику» в середине марта. Тогда они встретились с Дмитрием Азаров и вместе определили наиболее востребованные направления для проектов. 

Основное предложение, выработанное группой по итогам стажировки – создать программу по внедрению инструментов G2C маркетинга. Это формат общения власти с молодежью и жителями в целом, основанный на принципах человекоцентричности, о которых говорили в своих посланиях Президент страны Владимир Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Механизм G2C маркетинга направлен на выявление реальных потребностей и запросов людей и поиск вариантов их удовлетворения.

«Вопрос в том, как создать возможности и сделать так, чтобы молодежь могла эффективно об этих возможностях узнавать, – отметил участник стажировки, индивидуальный предприниматель Тимофей Фокин. – Мы постарались соединить две вещи: создание возможностей и эффективную коммуникацию со стороны органов власти».

Команда управленцев предложила и конкретные инструменты для привлечению молодых кадров в регион. Это создание мультикампусов, которые позволят получать образование онлайн в лучших вузах страны и мира, и Единого центра развития талантов. 

Дмитрий Азаров одобрил предложения молодых специалистов. 

«Мы действительно на одной волне. Сразу хочу сказать: то, что предлагает команда, мы уже берем и внедряем, – подчеркнул Губернатор. – Вопросы человекоцентричности обозначены Президентом страны как главный трен. В регионе уже реализован проект «Заботливая поликлиника», но мы понимаем, что это только начало работы. Тема заботы о населении должна стать ключевой, связать все сферы. То есть необходимо определить Самарскую область как заботливый регион».

Системная, эффективная работа органов власти и ведомств, возможна только при организации единой среды. Поэтому в регионе разработана концепция «Самарская область – среда развития талантов  и трансформации управления», которая представляет собой портфель проектов. 

«Мы уже включили концепцию G2C, предложенную командой, в портфель проектов. Уверен, что эта тема актуальна не только для нас,  ее возьмут на вооружение другие регионы», –  отметил Губернатор.

«Я хотел бы еще раз отметить команду организаторов замечательного проекта платформы «Россия – страна возможностей». Именно благодаря этому проекту, поддержанному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, кадровый резерв проходит дополнительное обучение и стажировку, – отметил Дмитрий Азаров. – Наш регион всегда гостеприимно встречает «резервистов» – состоявшихся специалистов в своих сферах для того, чтобы они поняли, что такое региональное управление и поработали вместе с нами, с командой управленцев региона над самыми важными задачами, которые ставят перед нами люди».

По итогам защиты все шесть представленных  проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии. Дмитрий Азаров подчеркнул, что они содержат полезные и актуальные для всей страны идей. Им найдут применение и в Самарской области. 

«Перестройка системы госуправления с точки зрения принципов человекоцентричности, сохранение в регионе и развитие кадрового потенциала, создание условий для самореализации самых юных граждан Российской Федерации, которые проживают в Самарской области, – вот над этими задачами мы вместе поработали. Мы многое делаем, чтобы эти задачи решить, но  наши коллеги, которые приехали в регион, предложили готовые кейсы, методику и методологию, чтобы мы могли оценить и уровень готовности региона, уровень желания молодых людей самореализовываться на самарской земле, и на основе методики создавать треки развития. Я хочу поблагодарить команду участников, она продолжит работать вместе с нами над этими проектами», – акцентировал внимание Губернатор.

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул: идеи, предложенные участниками региональной стажировки, уже интегрируются в систему развития кадрового потенциала. Также Глава региона, который является постоянно действующим членом аттестационной комиссии и наставником конкурса «Лидеры России», отметил, что общение с перспективными и успешными управленцами со всей страны дает возможность отобрать лучшие предложения, которые помогу повысить качество жизни жителей Самарской области.

Теги: господдержка Дмитрий Азаров участников стажировки РАНХиГС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По мнению Губернатора, СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области.
28 мая 2021, 17:32
Дмитрий Азаров и Ольга Голодец дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России
По мнению Губернатора, СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области. Общество
445
В ОЭЗ «Тольятти» с начала года резиденты инвестировали 780 миллионов рублей
28 мая 2021, 13:02
В ОЭЗ «Тольятти» с начала года резиденты инвестировали 780 миллионов рублей
В управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» подвели первые итоги деятельности инвестиционной площадки в 2021 году. Экономика
294
"Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать бдительность."
27 мая 2021, 15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
"Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать бдительность." Политика
745
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
494
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
462
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
466
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
750
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
776
Весь список