Дмитрий Азаров поддержал идеи, направленные на позитивные изменения в регионе от участников стажировки РАНХиГС

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В субботу, 29 мая, в Солнечногорске (Московская область) подвели итоги региональной стажировки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ «Мастер государственного управления для руководителей». В ее рамках управленцы со всей страны – участники и победители конкурса «Лидеры России», разрабатывали идеи, направленные на позитивные изменения в регионах, и отрабатывали их «на местах», в том числе в Самарской области. Обсудить проекты с их авторами, а также отобрать наиболее полезные для 63-го региона, в Подмосковье приехал Губернатор Самарской области, член аттестационной комиссии проекта Дмитрий Азаров.

Приветствуя участников, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подчеркнул, насколько ответственная задача возложена на новых управленцев. «То, что делаете вы в конечном итоге приведет к очень позитивным качественным изменениям в госуправлении в нашей стране и в нашей жизни».

В Самарской области участники программы проходили «практику» в середине марта. Тогда они встретились с Дмитрием Азаров и вместе определили наиболее востребованные направления для проектов.

Основное предложение, выработанное группой по итогам стажировки – создать программу по внедрению инструментов G2C маркетинга. Это формат общения власти с молодежью и жителями в целом, основанный на принципах человекоцентричности, о которых говорили в своих посланиях Президент страны Владимир Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Механизм G2C маркетинга направлен на выявление реальных потребностей и запросов людей и поиск вариантов их удовлетворения.

«Вопрос в том, как создать возможности и сделать так, чтобы молодежь могла эффективно об этих возможностях узнавать, – отметил участник стажировки, индивидуальный предприниматель Тимофей Фокин. – Мы постарались соединить две вещи: создание возможностей и эффективную коммуникацию со стороны органов власти».

Команда управленцев предложила и конкретные инструменты для привлечению молодых кадров в регион. Это создание мультикампусов, которые позволят получать образование онлайн в лучших вузах страны и мира, и Единого центра развития талантов.

Дмитрий Азаров одобрил предложения молодых специалистов.

«Мы действительно на одной волне. Сразу хочу сказать: то, что предлагает команда, мы уже берем и внедряем, – подчеркнул Губернатор. – Вопросы человекоцентричности обозначены Президентом страны как главный трен. В регионе уже реализован проект «Заботливая поликлиника», но мы понимаем, что это только начало работы. Тема заботы о населении должна стать ключевой, связать все сферы. То есть необходимо определить Самарскую область как заботливый регион».

Системная, эффективная работа органов власти и ведомств, возможна только при организации единой среды. Поэтому в регионе разработана концепция «Самарская область – среда развития талантов и трансформации управления», которая представляет собой портфель проектов.

«Мы уже включили концепцию G2C, предложенную командой, в портфель проектов. Уверен, что эта тема актуальна не только для нас, ее возьмут на вооружение другие регионы», – отметил Губернатор.

«Я хотел бы еще раз отметить команду организаторов замечательного проекта платформы «Россия – страна возможностей». Именно благодаря этому проекту, поддержанному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, кадровый резерв проходит дополнительное обучение и стажировку, – отметил Дмитрий Азаров. – Наш регион всегда гостеприимно встречает «резервистов» – состоявшихся специалистов в своих сферах для того, чтобы они поняли, что такое региональное управление и поработали вместе с нами, с командой управленцев региона над самыми важными задачами, которые ставят перед нами люди».

По итогам защиты все шесть представленных проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии. Дмитрий Азаров подчеркнул, что они содержат полезные и актуальные для всей страны идей. Им найдут применение и в Самарской области.

«Перестройка системы госуправления с точки зрения принципов человекоцентричности, сохранение в регионе и развитие кадрового потенциала, создание условий для самореализации самых юных граждан Российской Федерации, которые проживают в Самарской области, – вот над этими задачами мы вместе поработали. Мы многое делаем, чтобы эти задачи решить, но наши коллеги, которые приехали в регион, предложили готовые кейсы, методику и методологию, чтобы мы могли оценить и уровень готовности региона, уровень желания молодых людей самореализовываться на самарской земле, и на основе методики создавать треки развития. Я хочу поблагодарить команду участников, она продолжит работать вместе с нами над этими проектами», – акцентировал внимание Губернатор.

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул: идеи, предложенные участниками региональной стажировки, уже интегрируются в систему развития кадрового потенциала. Также Глава региона, который является постоянно действующим членом аттестационной комиссии и наставником конкурса «Лидеры России», отметил, что общение с перспективными и успешными управленцами со всей страны дает возможность отобрать лучшие предложения, которые помогу повысить качество жизни жителей Самарской области.