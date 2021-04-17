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Дмитрий Азаров поблагодарил «Крылья Советов» за одиннадцатую победу подряд

17 апреля 2021 19:47
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 Дмитрий Азаров вместе с земляками болел за «Крылья» на матче.

Сегодня, 17 апреля, волжане на «Солидарность-Арене» одержали одиннадцатую победу подряд, разгромив «Факел» из Воронежа. Самарцы обыграли гостей со счётом 5:1.

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками болел за «Крылья» на матче, а после лично поблагодарил наших футболистов за победу:

Я рад, что у вас семья! Победы и сложности вы переживаете вместе. Спасибо вам за игру — искренне! Порадовали болельщиков. Мы получили море удовольствия».

Кроме того, глава региона  отметил, что скоро «Крыльям Советов» предстоит отправиться  в Грозный. Там самарцы встретятся с «Ахматом» в полуфинале Кубра России. Дмитрий Азаров пожелал футболистам доброго пути:

«Поскольку в Грозном вас ждёт очередная проверка, отравляем с вами группу поддержки. Ребята настроены болеть за вас так, чтобы весь стадион считал, что вы играете в Самаре. Просто не будет, понимаю. Но победа, которую вы можете добыть, уже точно войдёт в историю».

 

Фото:   Sova.info

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