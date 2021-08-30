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Дмитрий Азаров: "Как только все нормализуется, обязательно восстановим "Рок над Волгой""

30 августа 2021 22:34
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"Сделаю все, чтобы его восстановить", - заверил губернатор.

В понедельник, 30 августа, Дмитрий Азаров в ходе прямой линии на площадке ЦУР рассказал о будущем фестиваля "Рок над Волгой".

"Как только все нормализуется, обязательно восстановим "Рок над Волгой". У меня никаких сомнений в этом нет. Готовы были сделать это в прошлом году, понимая, что это событие мирового масштаба. Совершенно бездарно фестиваль когда-то угробили. Сделаю все, чтобы его восстановить", - заверил губернатор.

Главу региона спросили о будущем фестивале "Шостакович ХХ век", который пройдет с 11 по 26 сентября 2021 года в Самаре и в Тольятти. В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального форума будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы. Дмитрий Азаров сообщил, что этот фестиваль будет постоянным.

"Фестиваль Шостаковича навсегда, во всяком случае, пока я здесь работаю. Я вам это обещаю", - заявил губернатор, пишет sova.info.

 

 Фото: официальная страница "РОК НАД ВОЛГОЙ" ВКонтакте

Теги: "Рок над Волгой" будет восстановлен

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