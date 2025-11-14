Для участников СВО и членов их семей служба занятости региона проводит специализированные ярмарки вакансий

177

Специализированные ярмарки вакансий для участников СВО проводятся службой занятости региона на регулярной основе, – так 13 ноября центр занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский организовал такую ярмарку в пгт. Рощинский. Присутствовало 13 работодателей – представители промышленного комплекса, социальной и медицинской сферы, предлагающие, в том числе, надомный труд.

Предприятия-участники провели предварительные собеседования с потенциальными кандидатами из числа участников СВО и членов их семей, находящихся в поиске работы. Карьерные консультанты центра занятости населения рассказали о различных программах – о бесплатном обучении и переобучении, о возможностях открытия собственного дела с финансовой поддержкой до 100 тысяч рублей, о возможностях получения финансовой поддержки для молодых специалистов при трудоустройстве на предприятия Самарской области.

«Я сам участник СВО, кадровый военный, и знаю, как непросто перестроиться, адаптироваться к мирной жизни, и тем более найти достойную работу. Для каждого человека важно чувствовать свою полезность и значимость. Особенно для мужчины, который должен зарабатывать и содержать свою семью. Такие мероприятия помогают в трудоустройстве. И это главное», – поделился впечатлениями участник ярмарки Алексей Болынов.

Кроме того, представителям предприятий региона напомнили о мерах поддержки работодателей: реализуется механизм резервирования рабочих мест для участников СВО, а также в рамках нацпроекта «Кадры» предусмотрена государственная поддержка стимулирования найма отдельных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции, когда работодатели могут получить частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы.

«Мы помогаем участникам спецоперации и их близким интегрироваться в общество. Особое внимание мы уделяем индивидуальному подходу к каждому участнику, адаптируя наши мероприятия под потребности и навыки ветеранов СВО. Мы верим, что новая работа и наша поддержка помогут им вернуться к мирной повседневной жизни», – отметила заместитель руководителя центра занятости населения г.о. Самара Светлана Сафина.

По словам менеджера по развитию бренда работодателя компании «Электрощит Самара» Анастасии Скороход, подобные ярмарки – эффективные площадки для привлечения новых сотрудников: «Готовы брать людей без опыта, обучать новой профессии бесплатно. Регулярно участвуем в ярмарках вакансий, для нас это популярный канал для взаимодействия с соискателями».

Следующая специализированная ярмарка вакансий будет организована в Самаре 19 ноября во Дворце ветеранов по адресу: ул. Мориса Тореза, 103А.

Фото – минтруд Самарской области