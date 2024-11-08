Диетолог-нутрициолог рассказала, как правильно пить воду

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Вода — главный элемент в организме человека, так как она в зависимости от возраста составляет от 60% до 80% массы тела. Ее нехватка вызывает отеки, а избыток может привести к набору лишнего веса. О том, как правильно пить воду, 8 ноября «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

«Мы состоим из воды. Кровь — это водянистая жидкость, мозг — это жир с водой. Вода находится в каждом органе и каждой клетке. Поэтому она играет ключевую роль во многих процессах в организме, а ее оптимальный баланс в организме поможет избежать появления многих заболеваний», — пояснила эксперт.

По ее словам, чем старше становится человек, тем больше он теряет воду, что негативно сказывается на здоровье.

«Поэтому если вы хотите улучшить свое здоровье, снизить вес, а также вывести токсины, то начните пить воду. Желательно пить теплую воду утром и в течение дня перед едой и после еды. Если вы ходите в фитнес-зал, то во время тренировки и после», — рассказала Лариса Габдулхакова, отметив, что пить нужно маленькими глотками.

По ее словам, если говорить о количестве, то его нужно определить из расчета 30–40 мл на 1 кг веса.

«Минеральные воды тоже хорошо. Но с ними важно не переусердствовать — не более двух стаканчиков в день. А если пить простую воду не хочется, то улучшить вкус воды можно за счет лимона, мяты, лайма, розмарина, мелиссы», — отметила эксперт.

По санитарным нормам вода, в принципе, пригодна для питья из под крана, однако стоит помнить, что ее очищают и дезинфицируют. Также стоит учитывать, что может произойти авария, и возможно попадание опасных веществ.

«Отсюда и рекомендации кипятить воду или дополнительно устанавливать специальные фильтры», — пояснила врач, отметив также, что лучше пить воду из стеклянной посуды.

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