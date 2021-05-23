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Который рассказал детям об опасных чрезвычайных ситуациях, происходящих в природе и быту по вине самих жителей.
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Дети подготовительной группы "Жаворонок" встретились со старшим оперативным дежурным ЦУКС СО 

23 мая 2021 16:59
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Который рассказал детям об опасных чрезвычайных ситуациях, происходящих в природе и быту по вине самих жителей.

В подготовительной группе "Жаворонок" состоялась встреча со старшим оперативным дежурным смены Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Самарской области Алексеем Алабаевым, который рассказал детям об опасных чрезвычайных ситуациях, происходящих в природе и быту по вине самих жителей, а также, связанными с опасными природными явлениями.

Дети задали интересующие вопросы и продемонстрировали свои знания о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Регулярно во всех учебных заведениях Самарской области, а также в детских садах, проходят «Уроки безопасности», которые призваны повысить культуру безопасного проведения подрастающего поколения.

Теги: встреча дежурный ЦУКС дети

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