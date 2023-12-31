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Детей сотрудников и пенсионеров СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области поздравили с наступающим Новым годом

31 декабря 2023 16:53
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Детей сотрудников и пенсионеров СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области поздравили с наступающим Новым годом

Представители подразделения навестили самых маленьких членов семей сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы региона.

Дедом Морозом и Снегурочкой в этом году стали психолог психологической лаборатории старший лейтенант внутренней службы Илья Попов и начальник отдела кадров и работы с личным составом майор внутренней службы Айболсын Бозова. Они принесли немного новогодней сказки и праздничное настроение в каждый дом.

Ребята приняли участие в театрализованном представлении и порадовали Дедушку Мороза и Снегурочку новогодними песнями, танцами и стихотворениями. В подарок от сказочный гостей дети получили сладкие наборы и добрые слова пожелания счастья и исполнения всех желаний.

В ходе состоявшихся визитов сотрудники следственного изолятора №1 побеседовали с пенсионерами учреждения, выразили чувство искренней признательности за вклад, который они внесли в становление и укрепление пенитенциарного ведомства, пожелали крепкого здоровья и благополучия. 

В свою очередь адресаты, также выразили слова благодарности руководителю и сотрудникам учреждения.

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