День открытых дверей проведен в Управлении по конвоированию УФСИН СО

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На мероприятие были приглашены журналисты печатных и электронных средств массовой информации.

Перед прессой выступил начальник отдела организации службы охраны подполковник внутренней службы Сергей Журавлев. Сергей Викторович отметил, что кинологическую службу УФСИН России по Самарской области возглавляет майор внутренней службы Александр Глотов. В ней содержится более 190 служебных собак. Это немецкие, кавказские и бельгийские овчарки, ротвейлер. Щенки в службу поступают из племенного питомника УИС в Перми. Также государство выделяет средства на приобретение породистых щенков. Как правило, служебные собаки списываются после 8 лет работы. В основном по болезни.

Майор внутренней службы Александр Глотов рассказал о том, что в пенитенциарной системе служебные собаки выполняют целый комплекс задач. Это патрульно-розыскная деятельность, поиск наркотических и психотропных средств, оружия, боеприпасов, обнаружение взрывчатых веществ. Также на контрольно-пропускных пунктах исправительных учреждений они досматривают въезжающий и выезжающий транспорт с целью недопущения доставки в подразделения запрещенных предметов, предупреждения побега осужденных. Специалистов кинологов готовят в Пермском юридическом институте ФСИН России и учебном центре в городе Мелеуз.

Затем состоялись показательные выступления кинологов со своими четвероногими питомцами. Особое внимание привлек сеанс канистерапии с чемпионкой России овчаркой Региной. Ее коллега по волонтерской деятельности прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова служит кинологом в СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области.

В завершении мероприятия кинологи ответили на многочисленные вопросы журналистов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области