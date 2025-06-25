День молодежи отметят в Самаре 28 июня

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В этом году фестиваль пройдет под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай».

Главной его площадкой станет Струковский сад, который объединит интеллектуальные, музыкальные, спортивные и творческие локации.

В пространстве «Знай» вы узнаете всё о возможностях для молодёжи и поучаствуете в интеллектуальных активностях, в пространстве «Люби» вас ждут творческие мастер-классы и уникальные экскурсии, а в пространстве «Гордись» - встреча с лучшими в своём деле – врачами, молодыми учёными, предпринимателями и т.д.

Отметим, что на одной из площадок праздника пройдут соревнования среди дронов в классе 75 мм, выставка дронов и мастер-класс пилотирования на симулятор.