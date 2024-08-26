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День города в Самаре: фестиваль духовых оркестров, выступление Сергея Трофимова и группы Uma2rman

26 августа 2024 14:59
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День рождения Самары традиционно отмечают во второе воскресенье сентября. В этом году это 8 сентября.

День рождения Самары традиционно отмечают во второе воскресенье сентября. В этом году это 8 сентября.

Одним из основных событий станет фестиваль «На сопках Манчжурии». В нем примут участие духовые оркестры из городов: Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы. 7 сентября участники выступят во внутригородских районах, а 8 сентября - в Струковском саду.

Также 7 сентября пройдет литературно-музыкальный вечер в музее-усадьбе Алексея Толстого. Гостей здесь будут ждать выступления заслуженной артистки России Екатерины Гусевой и солиста Мариинского театра Вячеслава Утехина.

На протяжении праздничных выходных будут организованы более 100 пешеходных краеведческих экскурсий, а также, 8 сентября, экскурсионные автобусы проедут по кольцевым маршрутам.

Все желающие смогут принять участие в краеведческом квест-викторине «Знай историю Самары». Событие будет разделено на два территориальных блока: «Исторический город» (Самарский, Ленинский районы) и «Трудовая слава Безымянки» (Кировский, Промышленный районы).

В течение дня, 8 сентября, посещение основных экспозиций муниципальных и областных музеев будет бесплатным.

Центральным событием Дня города станет праздничный концерт на площади Куйбышева. В программе – выступление семейных самарских коллективов, духовых оркестров, концерт Сергея Трофимова и группы Uma2rman. Начало - 18.00.

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Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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