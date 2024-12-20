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Делегация проекта «Этноблогеры» прибыла в Самарскую область с целью погрузиться в местные традиции и познакомиться с уникальной культурой региона. Экспедиция проходит в рамках проекта Гильдии межэтнической журналистики «О стране с любовью».Путешествие проходит с 18 по 21 декабря. В первый день делегация посетила музей имени П. В. Алабина и Галерею ремесел.

Одной из ключевых точек программы стала встреча в Агентстве социокультурных технологий, где местные краеведы и этнографы обсудили актуальные вопросы с Маргаритой Арвитовной Лянге — президентом Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», членом Общественной палаты Российской Федерации и Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

Тема встречи: «Этнокультурный компонент и современные медиа: возможности и перспективы развития». Встреча завершилась активным обменом мнениями, который ещё раз доказал важность таких мероприятий для укрепления межкультурного диалога и развития этнокультурного потенциала региона.

Фото: минкульт СО