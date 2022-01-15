Я нашел ошибку
Главные новости:
Поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – в Великий Устюг.
Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России на сказочном поезде
Если заснуть голодным, то наутро захочется лишнего на завтрак, а так делать не стоит.
Диетолог предостерег любителей не есть после шести часов вечера
По данным источника «Известий», заявление на мужчину написала его бывшая жена-россиянка.
В Москве арестован 64-летний гражданин США по обвинению в педофилии
Губернатор высказал критические замечания по качеству проводимой уборки главам городов. 
Дмитрий Азаров поручил главам городов провести «воскресник» по уборке снега
По традиции все гости праздника получили сладкий подарок от организаторов встречи, сделали памятные фото.
Тольяттинские полицейские и общественники организовали для детей Рождественскую встречу
Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
Решено организовать «воскресник» с участием управляющих организаций, муниципальных предприятий. 
16 января в Самаре объявляется «воскресник» 
В отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.
Эксперт: омикрон-штамм вызывает достаточно легкое течение болезни
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России на сказочном поезде

15 января 2022 23:34
123
Поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – в Великий Устюг.

Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает РИА Новости.

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря.

За это время он побывал в 36 российских городах, в их числе: Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.

Он прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобрел билеты, смогли побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.

Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры от Деда Мороза или отправить ему письмо, а также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. Помогал в пути Деду Морозу проводник новогоднего поезда – тигренок, символ Нового года.

В субботу поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – на родину главного зимнего волшебника, в Великий Устюг.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор высказал критические замечания по качеству проводимой уборки главам городов. 
15 января 2022  21:31
Дмитрий Азаров поручил главам городов провести «воскресник» по уборке снега
292
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
439
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
575
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
1016
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
660
Весь список