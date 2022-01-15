Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России на сказочном поезде

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Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает РИА Новости.

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря.

За это время он побывал в 36 российских городах, в их числе: Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.

Он прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобрел билеты, смогли побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.

Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры от Деда Мороза или отправить ему письмо, а также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. Помогал в пути Деду Морозу проводник новогоднего поезда – тигренок, символ Нового года.

В субботу поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – на родину главного зимнего волшебника, в Великий Устюг.

Фото из открытых источников