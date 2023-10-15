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По итогам интернет-голосования из 130 полуфиналисток в финал 14-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023» прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе красавица из Самары Дарья Барбашина.

Финальное шоу Международного конкурса красоты «Мисс Офис» состоится 25 ноября в Москве.

Конкурсный слоган Дарьи: «Самое важное для меня – это при любых обстоятельствах оставаться человеком и следовать своему сердцу».

Также в финал прошли участницы из следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Красноярск, Калининград, Волгоград, Саратов, Казань, Екатеринбург, Архангельск, Томск, Чебоксары, Тамбов, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Барнаул, Ярославль, Домодедово. Кроме того, финалистками «Мисс Офис – 2023» стали жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.

Теперь девушек ждет серьезная подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и увлекательные мастер-классы.

Фото предоставлено организаторами конкурса