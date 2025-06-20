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Данные россиян о покупках на маркетплейсах будут передаваться в силовые структуры, пишет "Газета.Ru".



В Минцифры уточнили, что информация будет запрашиваться только при подозрении на мошенничество и на законных основаниях. Так правоохранители смогут сократить время раскрытия киберпреступлений.



Согласно опубликованному документу, сайты по запросу будут передавать данные об устройстве и сетевом подключении, номер телефона, историю покупок и местоположение пользователя.



Новые правила призваны противодействовать кибермошенничеству. Срок передачи информации силовым ведомствам составит 24 часа. Изменения могут вступить в силу 1 сентября этого года.

Фото: freepik.com