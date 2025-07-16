Чтобы чувствовать себя счастливыми, самарцам нужно в среднем 238 тыс. рублей в месяц

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В опросе SuperJob участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Самаре счастье оценивают в среднем 238 тыс. рублей. В сентябре прошлого года эта сумма равнялась 234 тыс. руб., а в апреле 2024 года – 221 тыс. рублей.

По средним расчетам, россиянину старше 18 лет для счастья нужно 257 тысяч рублей в месяц, что на 3% больше, чем в сентябре 2024, и на 47% больше, чем 10 лет назад.



Женщины скромнее в запросах: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам нужно 280 тысяч. «Счастливая» сумма растет с увеличением возраста опрошенных: 192 тысячи рублей среди молодежи до 24 лет и 272 тысяч среди россиян 45+. Зарабатывающим меньше 50 000 рублей в среднем для счастья надо 200 тысяч рублей в месяц, респондентам с зарплатой от 100 000 — 300 тысяч. Чем выше уровень образования, тем выше и запросы: 221 тысяча рублей среди закончивших средние профессиональные заведения и 287 тысяч среди выпускников вузов.



Традиционно выше всего стоимость счастья оценивают москвичи — 290 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток (276 тысяч), на третьем — Санкт-Петербург (264 тысячи). В топ-5 вошли Ростов-на-Дону (260 тысяч) и Тюмень (255 тысяч). Самые скромные запросы — в Кирове (204 тысячи), Ульяновске, Липецке и Ижевске (по 214 тысяч). Самый заметный прирост «счастливой» суммы отмечается в Санкт-Петербурге, Рязани и Кемерово: +10% к уровню сентября 2024 года.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 518

Время проведения: 16 июня — 14 июля 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов