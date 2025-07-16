Чтобы чувствовать себя счастливыми, самарцам нужно в среднем 238 тыс. рублей в месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Тольяттинца обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Тольяттинца на 3 млн обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Чтобы чувствовать себя счастливыми, самарцам нужно в среднем 238 тыс. рублей в месяц

16 июля 2025 09:40
133
Чтобы чувствовать себя счастливыми, самарцам нужно в среднем 238 тыс. рублей в месяц

В опросе SuperJob участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Самаре счастье оценивают в среднем 238 тыс. рублей. В сентябре прошлого года эта сумма равнялась 234 тыс. руб., а в апреле 2024 года – 221 тыс. рублей.

По средним расчетам, россиянину старше 18 лет для счастья нужно 257 тысяч рублей в месяц, что на 3% больше, чем в сентябре 2024, и на 47% больше, чем 10 лет назад.

Женщины скромнее в запросах: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам нужно 280 тысяч. «Счастливая» сумма растет с увеличением возраста опрошенных: 192 тысячи рублей среди молодежи до 24 лет и 272 тысяч среди россиян 45+. Зарабатывающим меньше 50 000 рублей в среднем для счастья надо 200 тысяч рублей в месяц, респондентам с зарплатой от 100 000 — 300 тысяч. Чем выше уровень образования, тем выше и запросы: 221 тысяча рублей среди закончивших средние профессиональные заведения и 287 тысяч среди выпускников вузов.

Традиционно выше всего стоимость счастья оценивают москвичи — 290 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток (276 тысяч), на третьем — Санкт-Петербург (264 тысячи). В топ-5 вошли Ростов-на-Дону (260 тысяч) и Тюмень (255 тысяч). Самые скромные запросы — в Кирове (204 тысячи), Ульяновске, Липецке и Ижевске (по 214 тысяч). Самый заметный прирост «счастливой» суммы отмечается в Санкт-Петербурге, Рязани и Кемерово: +10% к уровню сентября 2024 года.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 518
Время проведения: 16 июня — 14 июля 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
свыше 40% самарцев хотели бы перейти на фриланс
16 июля 2025, 09:57
Свыше 40% самарцев хотели бы перейти на фриланс
Гибкий график, самостоятельность и возможность работать из любой точки мира — эти параметры всё чаще определяют выбор жителей Самарской области. Общество
129
каждый третий житель Самары не любит съемку с использованием цифрового зума
15 июля 2025, 14:24
Каждый третий житель Самары не любит съемку с использованием цифрового зума
Большинство самарцев признались, что смартфон стал неотъемлемой частью жизни. Общество
346
Из-за роста цен 34% самарцев стали путешествовать реже
15 июля 2025, 11:14
Из-за роста цен 34% самарцев стали путешествовать реже
31% к 2025 году смогли позволить себе отдыхать чаще, чем в 2015 году. Туризм
305
В центре внимания
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
16 июля 2025  09:16
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
126
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
15 июля 2025  21:02
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
754
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
15 июля 2025  20:19
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
319
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
462
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
464
Весь список