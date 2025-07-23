Что такое «Семья семей»: в самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание»

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На площадке Управлении Росреестра по Самарской области прошло просветительское мероприятие проекта Знание.Государство. Лектором Российского общества «Знание» выступил практикующий психолог и руководитель секции психологического просвещения Самарского регионального отделения Российского психологического общества Дмитрий Львов.

Встреча была посвящена сложному и противоречивому общественному явлению – фамилизму, в его частном проявлении — «Семья семей». Познакомившись с историческими корнями этого феномена, разобрав его структуру, изучив основные механизмы и рассмотрев его сильные и слабые стороны, участники встречи сосредоточились на двух важных моментах: значении «Семьи семей» для современного общества и её влияние на него и будущем «Семьи семей».

Лектор отметил, что к положительным сторонам явления относятся такие факторы, как эмоциональная поддержка и социальная защита. Член «Семьи семей» никогда не останется один на один со своим горем или бедой. Род его и защитит, и поддержит. Однако часто за это приходится расплачиваться серьёзными ограничениями свободы выбора и личностной реализации, поскольку, давая многое, «Семья семей» может и требовать не меньше, а зачастую и больше. Например, преемственность способствует появлению сильных профессиональных династий, но по этой же причине может возникать такое негативное явление, как «кумовство». С одной стороны, «Семья семей», обладая едиными для всех своих членов морально-этическими ценностями, формирует сильную и крепкую идентичность: «Мы – Ивановы!», а с другой стороны, это может выражаться в шовинизме и ксенофобии.

Дмитрий Львов рассказал, что современная культура всё чаще утверждает, что Личность важнее всего, а «Семья семей» стоит на том, что интересы Семьи выше личных интересов.

«Это противостояние является отражением современной культурной трансформации, но бояться и радоваться, что «Семья семей» исчезнет, не стоит. Человеческая культура и цивилизация могут принимать какую угодно форму, но основы её всегда будут неизменны. И одна из таких основ – семья. Пока жива наша цивилизация, пока живы люди – будет жить и это явление», — поделился лектор.

Он привел пример «Растянутой Семьи семей», когда географическая разобщенность компенсируется цифровыми технологиями: групповые чаты в мессенджерах, регулярные видеозвонки, соцсети для обмена новостями и фото, или «Созданной Семьи семей», когда появляются альтернативы кровному родству — сильные сети друзей, коллег, соседей, единомышленников или членов одной общины, которые берут на себя функции эмоциональной и практической поддержки, свойственные традиционной «Семье Семей».

По окончании мероприятия коллектив Управления Росреестра по Самарской области поблагодарил лектора Общества «Знание» за интересную и содержательную встречу и договорились о новых.

Знание.Государство — это просветительский проект Общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.

Больше информации о проекте можно узнать на сайте Общества «Знание».

Фото предоставлено пресс-службой Общества «Знание»