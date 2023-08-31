Бывший менеджер одного из банков Самары обвиняется в хищении денег с чужой кредитной карты

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По данным следствия, обвиняемый в июле 2022 года работал менеджером в одном из банков . С целью выполнения плана по оформлению банковских карт, он написал своей знакомой сообщение с предложением оформить на ее имя кредитную карту. Девушка согласилась и передала мужчине необходимые личные данные. В тот же день операция была выполнена, но забирать банковскую карту девушка не спешила, платежное средство осталось на хранении у ее друга.

Как позже выяснилось, мужчина делал ставки на спорт, в результате чего у него в мае 2023 года образовалась задолженность перед микрофинансовыми организациями. С целью разрешения данного вопроса он решил воспользоваться деньгами своей знакомой, не сообщая ей о своих планах. С помощью банкоматов он обналичивал или переводил с кредитной карты знакомой на другой счет различные суммы.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий.

В совершении преступления бывший менеджер банка признался. Отвечая на вопросы следователя, он пояснил, что планировал отыграть необходимую сумму и внести ее на счет кредитной карты.

Ранее не судимому молодому человеку предъявили обвинение по статье "Кража". Причиненный потерпевшей материальный ущерб в размере 51 608 рублей обвиняемый возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО