«Большой этнографический диктант-2021» написали росгвардейцы в Самаре

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В Самаре росгвардейцы присоединились к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2021», которая проходит под девизом «Народов много – страна одна!».

По традиции, акция приурочена ко Дню народного Единства и проходит с 3-го по 7-ое ноября в онлайн-формате и направлена на привлечение внимания общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

- Условия этнографического диктанта очень просты: его участникам необходимо за 45 минут ответить на тридцать вопросов. Двадцать из них - это так называемые общефедеральные, которые одинаковы для всех участников и десять - региональные, уникальные для каждого субъекта Российской Федерации.

- Мы очень благодарны департаменту внутренней политики Самарской области за возможность принять участие в данной акции. Ведь диктант помогает не только оценить уровень этнографической грамотности, наши знания о народах, проживающих в России, но и помогает лучше понять менталитет представителей других национальностей, культур и конфессий, что, согласитесь, крайне важно в нашей повседневной деятельности, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии полковник Василий Суржок, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области