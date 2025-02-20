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Большинство жителей Самары считает май самым подходящим месяцем для покупки нового автомобиля

20 февраля 2025 11:12
153
Большинство жителей Самары считает май самым подходящим месяцем для покупки нового автомобиля

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили 10 000 россиян*, чтобы узнать, в какое время года они покупают автомобили и почему. Выяснилось, что чаще всего респонденты решаются на приобретение в летние месяцы, а онлайн-реклама играет немаловажную роль при принятии решения о покупке.

 

Практически половина жителей Самары (47%) владеют личными автомобилями, а еще 21% опрошенных планируют приобрести транспортное средство  в этом году.


 Большинство опрошенных (37%) покупали автомобиль более 5 лет назад. 19% жителей Самары решились на приобретение 3-4 года назад, а 11% респондентов ответили, что совершили покупку 1-2 года назад. 13% приобрели автомобиль менее года назад, а 18% респондентов впервые купят автомобиль в этом году. 

Когда вы приобретали личный автомобиль в последний раз?

 

Срок покупки

Доля респондентов, %

Менее года назад

13%

1-2 года назад

11%

3-4 года назад

19%

Более 5 лет назад

37%

Это будет первая покупка автомобиля

18%

 

29% жителей Самары планируют покупку автомобиля с пробегом, а 22% рассматривают новые варианты. Мужчины (22%) чаще женщин (19%) планируют приобрести автомобиль без пробега.

 

Для 31% опрошенных, которые собираются приобрести личное транспортное средство в 2025 году, месяц покупки не является ключевым фактором. Однако в среднем участники опроса из Самары выбирают май для приобретения авто. Тенденция связана в основном с выплатами премий, достаточным уровнем накоплений (31%) и подготовкой к теплому сезону и отпускам (23%).

25% жителей Самары признались, что на финальное решение о покупке автомобиля влияет реклама на классифайдах и маркетплейсах. В то же время реклама на телевидении оказала влияние на 23% опрошенных.

 

«Авторынок в России изменился. Появились бренды, с которыми потребители еще не так хорошо знакомы. В этих условиях особенно важно работать над увеличением узнаваемости новых автомобильных марок и ростом доверия к ним. Решать эти задачи могут помочь инструменты медийной рекламы. Мы видим их востребованность и по своим данным: по итогам 2024 года инвестиции рекламодателей из категории «Авто» в имиджевые кампании на Авито выросли на 55% год к году», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Большинство (43%) жителей Самары планируют выделить на покупку нового автомобиля до 1 млн рублей. 36% опрошенных планируют потратить до 2 млн рублей, а 10% закладывают бюджет в размере до 3 млн рублей. Более 5 млн рублей на машину собираются отложить 5% жителей Самары.

Какую сумму вы готовы выделить на покупку нового автомобиля в 2025 году?

 

 

Стоимость

Доля респондентов, %

До 1 млн руб.

43%

1 000 001 - 2 000 000 руб.

36%

2 000 001 - 3 000 000 руб.

10%

3 000 001 - 4 000 000 руб.

5%

Более 5 000 000 руб.

5%

 

В среднем на покупку нового автомобиля жители Самары готовы выделить около 1 499 283 рубля.

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

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